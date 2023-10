Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, annuncia un open day a Catania dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’evento si terrà il 31 ottobre alle 9 presso l’Hotel NH Catania Centro, situato in Piazza Trento 13. Per coloro che non potranno partecipare a questa data, Emirates farà il suo ritorno in città con un’ulteriore opportunità il 30 novembre. Questi incontri sono parte degli sforzi della compagnia aerea per continuare a investire nel suo personale. Questo percorso è stato avviato nel 2022 e ha portato Emirates a organizzare eventi di selezione in 340 città in sei continenti diversi. Grazie a questi sforzi, Emirates ha superato il traguardo dei 20mila membri del personale di bordo.

L’impegno di Emirates rappresenta una delle campagne di reclutamento su scala globale più estese mai viste, necessaria per supportare la crescita della compagnia. Questo è evidenziato dai record di traffico estivo, con oltre 130mila passeggeri in partenza da quattro aeroporti italiani (Roma, Milano, Bologna e Venezia) tra giugno e agosto, oltre a più di 120mila passeggeri in arrivo dall’estero. Questi numeri dimostrano l’ottima gestione post-pandemia e l’ampia richiesta turistica corrente. La ricerca di nuovo personale di bordo si verifica in un momento entusiasmante per Emirates, pregno di risultati finanziari eccezionali, rinnovamento dei mezzi, aspettative di crescita, espansione della rete e molto altro ancora.

Emirates cerca individui che possano offrire una hospitality semplice ma personalizzata e impeccabile, per creare esperienze di viaggio indimenticabili. Bisogna essere in grado di gestire i servizi a bordo e le procedure di sicurezza in modo efficace. Ogni membro dell’equipaggio riceverà una formazione di alto livello nella struttura avanzata di Emirates a Dubai: un rigido programma di formazione di otto settimane concentrato su ospitalità, sicurezza e servizio clienti. Questa esperienza offre anche l’opportunità di sviluppare competenze personali lavorando con equipaggi diversificati e scoprendo nuove destinazioni e culture. I membri dell’equipaggio vivono a Dubai e ricevono un pacchetto di benefits che include: uno stipendio esente da imposte, alloggio gratuito, trasporto da e per l’aeroporto, copertura medica e sconti per shopping e attività ricreative a Dubai. Inoltre, il vasto network di Emirates offre molte opportunità di viaggio su sei continenti per il personale di bordo e i loro familiari e amici.

I candidati interessati a fare decollare la propria carriera devono inviare una candidatura online con un curriculum aggiornato, in inglese e con una foto recente. Maggiori dettagli sui requisiti di selezione sono disponibili sul sito Emirates Group Careers. I candidati devono essere pronti a dedicare l’intera giornata all’evento.