Giuseppe Capuano, consigliere e vicepresidente della II municipalità del Comune di Catania lascia il Gruppo Diventerà Bellissima.

Il consigliere Giuseppe Capuano ha deciso di aderire al gruppo misto all’interno del consiglio in quota Grande Catania: «Una decisione che segna il mio ritorno nella casa autonomista in un momento storico in cui solo questo tipo di politiche possono rappresentare un punto di rilancio per la nostra terra», dichiara il consigliere.

«Credo che sia arrivato il tempo di riappropriarsi delle ragioni di un territorio e di una politica identitaria. L’emergenza che viviamo a Catania, a partire da quella della gestione dei rifiuti, impongono un impegno scevro dalle logiche dei partiti nazionali, di cui ormai la città è ostaggio».

E proprio sull’emergenza rifiuti, in questi giorni, non si smette di parlare. Il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino tramite i suoi canali social ha divulgato in questi giorni alcune immagini-video dove ad essere ripresa è una Catania sporca, sommersa di spazzatura e a rischio incendi.

Il consigliere ha richiesto per far fronte a quest’emergenza, anche sanitaria, l’intervento del Ministero della salute: «Richiedo l’intervento del Ministero della salute. Serve che lo stesso diffusi i nostri enti, comunali e regionali, a trattare la problematica per quello che è: un’emergenza», è quanto dichiarato dal consigliere.

Nel frattempo il consiglio comunale di mercoledì con sempre gli stessi punti all’ordine del giorno è stato sospeso. La puntata è rinviata!