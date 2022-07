Una ventina di verbali di contravvenzione per conferimento in strada di rifiuti non conforme alle regole della differenziata “porta a porta” sono state elevate, dagli agenti e ispettori del reparto ambientale della Polizia locale.

Le zone prese di mira sono quelle di Nesima, Cibali e Borgo, dove ancora si registra la presenza di micro-discariche.

Tra questi un uomo alla guida di un mezzo con scritte aziendali, sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione, è stato sorpreso in via Pacinotti da personale della polizia municipale, mentre gettava sulla pubblica via un grande sacco contenente spazzatura indifferenziata.

Il mezzo è stato sequestrato e il conducente multato con tre verbali per un ammontare di circa mille euro.

«Come da 8 mesi a questa parte -ha commentato l’assessore all’ecologia Andrea Barresi – continua l’attività di controllo della polizia locale per contrastare e reprimere l’abbandono dei rifiuti in città, un lavoro complesso e difficile anche perché il territorio di Catania è particolarmente vasto, ma con il lavoro che stiamo svolgendo riusciremo ad avere ottimi risultati».

Elevati 5.491 verbali così suddivisi: n. 2.973 verbali per conferimento di RSU fuori orario da parte di residenti; n. 1.720 verbali per conferimento di RSU da parte di utenti residenti in altri Comuni (migrazione di rifiuti); n. 798 verbali tramite l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza.

A questi vanno aggiunti circa 400 di questi primi giorni di luglio.

La maggior parte dei verbali è stata contestata direttamente al trasgressore, colto in flagranza.