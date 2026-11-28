Si sono concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania per il quadriennio 2027-2030. Il risultato vede l’elezione di tutti e 15 i candidati della lista “Più Ordine”, che occuperanno i seggi del nuovo organismo.

Sono state scrutinate complessivamente 4.172 schede. A ottenere il maggior numero di preferenze è stato Antonio Scavone, con 2.037 voti. Seguono Bruno Santi Cacopardo, con 1.951 preferenze, e Gianluca Galvano, che ha raccolto 1.924 voti.

Tutti i 15 eletti e le preferenze ottenute

Di seguito i componenti del nuovo Consiglio direttivo, riportati in ordine decrescente di voti:

Antonio Scavone – 2.037 voti

– 2.037 voti Bruno Santi Cacopardo – 1.951 voti

– 1.951 voti Gianluca Galvano – 1.924 voti

– 1.924 voti Sebastiano Diego Cimino – 1.915 voti

– 1.915 voti Alessandro Belvedere – 1.870 voti

– 1.870 voti Adriana Di Gregorio – 1.866 voti

– 1.866 voti Elisabetta Battaglia – 1.852 voti

– 1.852 voti Vita Antonella Di Stefano – 1.840 voti

– 1.840 voti Ermanno Vitale – 1.834 voti

– 1.834 voti Antonino Gurgone – 1.828 voti

– 1.828 voti Tommaso Piticchio – 1.782 voti

– 1.782 voti Veronica Arcifa – 1.775 voti

– 1.775 voti Antonio Fusco – 1.771 voti

– 1.771 voti Giuseppe Spampinato – 1.767 voti

– 1.767 voti Giuseppe Antonio Luigi Distefano – 1.755 voti

Il presidente Alfio Saggio: «Continueremo con rigore e spirito di servizio»

Soddisfazione per l’esito delle votazioni è stata espressa dal presidente uscente Alfio Saggio, che ha rivolto un messaggio al nuovo Consiglio direttivo. «Sono certo che il nuovo Consiglio direttivo proseguirà il percorso istituzionale con lo stesso rigore, lo stesso fervore e lo stesso spirito di servizio con cui abbiamo lavorato in questi anni», ha dichiarato Saggio, attualmente a Roma per partecipare all’Assemblea nazionale ENPAM.

Resta ancora da completare lo scrutinio relativo al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti, le cui operazioni sono tuttora in corso.