Alte sono le percentuali di giovani che si sono astenuti dal voto. Vuoi perchè la condizioni dei fuorisede in materia elettorale è limitante visto il caro voli, sia perchè alleggia nell’aria ben poca fiducia nei confronti della politica e sono sempre più i cittadini – soprattutto giovani – che non si sentono rappresentati da alcun partito.

Secondo le stime dell’Istituto per sondaggi SWG sarebbe circa il 36,1% gli elettori under 35 a non aver esercitato il proprio diritto. Mentre per quanto riguarda i voti, i giovani sembrano meno inclini a votare il centrodestra preferendo i partiti minori lontani dalle coalizioni. Il partito più votato nella fascia 18-34 anni sarebbe Fratelli d’Italia con il 22 per cento. A seguire il Partito democratico con 19 per cento e il Movimento 5 stelle con il 15 percento.

Numeri diversi invece, per quanto riguarda l’Istituto Ixè che nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, individua il 17,6 per cento degli elettori come sostenitori della lista comune formata da Azione e Italia viva. A seguire il 15,4 per cento di Fratelli d’Italia e il 13,6 per cento del Movimento 5 stelle.

Ribalda completamente queste statistiche, invece, Quorum/YouTrend per il programma Presa diretta di Rai 3 dove trionfa, per gli under 35, il Movimento 5 stelle con una preferenze del 21,2 per cento, seguito da FdI con il 17,3 per cento e il Pd con il 16,8 per cento. Andamento simile per l’istituto di sondaggi Ipsos che conferma il partito pentastellato come il più votato tra i giovani con il 20,9 per cento dei voti, seguito invece dal Partito democratico con il 18,7 per cento. Terzo posto sul podio per Fratelli d’Italia con 15,8 per cento.

Percentuali incosistenti per Forza Italia e Lega.