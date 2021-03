Elezioni amministrative: c’è l’ok del Consiglio dei Ministri per il decreto

Si tornerà alle urne tra settembre ed ottobre: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto le rinvia le elezioni amministrative e suppletive orientativamente tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

«Noi, per ora, ci aspettavamo uno slittamento a giugno -sottolinea Antonio Decaro presidente dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani nel suo intervento a Time Line su SkyTg24».

«L’obiettivo è arrivare in una situazione in cui sicuramente il contagio si sarà abbassato -spiega Decaro- perché verremo fuori dal periodo estivo quando si abbassa la contagiosità, come abbiamo visto la scorsa estate, anche in quanto viviamo più all’esterno che all’interno e quindi si riducono le occasioni per contagiarsi. E contemporaneamente, la campagna vaccinale avrà coperto buona parte della popolazione».

E.G.