Al Porto di Catania Pop Up Market Sicily “Portobello Edition”.

Vi stavate domandando cosa fare questo fine settimana? Da venerdì 10 a domenica 12 giugno torna Pop Up Market Sicily. Dopo il successo dell’edizione londinese, Pop Up Market Sicily rientra a casa, nella sua Catania.

Questa volta una location nuova, bellissima, estiva e (si spera) fresca: il Porto di Catania.

Proprio a seguito dell’edizione londinese, PopUp Market Sicily si lascia ispirare dall’aria londinese, in particolare dal quartiere di Notting Hill con i suoi coloratissimi portoni e l’antiquariato vintage, e si prepara a un’edizione #Portobello.

Un intero weekend in compagnia del Pop Up Market, non solo per festeggiare l’estate, ma per celebrare le bellezze e le risorse della nostra terra in un luogo che merita di essere valorizzato, un’area portuale in città, che ha la fortuna di essere delimitata dagli Archi della Marina, tra cupole barocche e treni che passano.

Gli orari del Pop Up Market:

• Venerdì 10 giugno 2022 | 17.30-01.00

• Sabato 11 giugno 2022 | 17.30-01.00

• Domenica 12 giugno 2022 | 11.00-00.00