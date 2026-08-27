La notte della Luna d’ombra: eclissi, miti, astrologia e cultura pop

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto il cielo ci regala una profonda eclissi lunare parziale. Un appuntamento astronomico che, da sempre, accende la fantasia: dai presagi degli antichi Babilonesi alla Luna di Sailor Moon, passando per astrologia, manga e leggenda dei licantropi.

C’è qualcosa di profondamente umano nel guardare la Luna e accorgersi che, per qualche ora, non è più quella di sempre. Non scompare davvero, naturalmente: è la Terra a frapporsi tra il Sole e il nostro satellite, proiettando nello spazio la propria ombra. Ma l’effetto, soprattutto quando la parte illuminata si tinge di rame e di rosso, conserva intatto il fascino di uno spettacolo che per millenni ha fatto pensare a dèi, mostri, presagi e creature fantastiche.

È proprio ciò che accadrà nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto 2026, quando sarà protagonista una eclissi lunare parziale. La NASA indica il massimo dell’eclissi alle 4:14 UTC, quando circa il 93% del diametro lunare sarà immerso nel cono d’ombra terrestre. L’evento sarà osservabile anche dall’Europa.

L’appuntamento è prima dell’alba

Per chi osserverà il fenomeno dall’Italia, c’è però un dettaglio importante: non bisogna aspettare la sera del 28 agosto. L’appuntamento è nelle ultime ore della notte tra il 27 e il 28.

La fase penombrale inizierà intorno alle 3:23, mentre la fase parziale vera e propria comincerà alle 4:34. Il massimo è previsto attorno alle 6:13, quando la Luna sarà ormai molto bassa sull’orizzonte; il tramonto del nostro satellite arriverà poco dopo, rendendo impossibile seguire le fasi successive dall’Italia.

Sarà dunque una Luna da cercare verso ovest-sudovest, possibilmente da un luogo con l’orizzonte libero. E non serviranno filtri protettivi: a differenza di un’eclissi solare, quella lunare può essere osservata tranquillamente a occhio nudo.

Il colore rossastro non è magia, anche se sembra esserlo. Quando la Luna entra nell’ombra terrestre, una parte della luce solare attraversa l’atmosfera del nostro pianeta: le componenti blu vengono diffuse più facilmente, mentre le lunghezze d’onda rosse e arancioni riescono maggiormente a raggiungere la superficie lunare. È lo stesso principio fisico che contribuisce al colore dei nostri tramonti.

Quando la Luna era un presagio

Oggi sappiamo esattamente cosa sta accadendo. Per le civiltà del passato, invece, un simile spettacolo poteva rappresentare una frattura nell’ordine naturale delle cose.

I Babilonesi, che svilupparono sofisticate tecniche per prevedere le eclissi, le consideravano anche eventi carichi di presagi. Alcune tavolette cuneiformi collegavano l’eclissi alla morte del sovrano, alla guerra, alle carestie o ad altre sciagure. Esisteva persino la figura del “re sostituto”, destinato simbolicamente a prendere su di sé il pericolo annunciato dall’eclissi mentre il vero sovrano veniva protetto.

In altre tradizioni, il fenomeno veniva spiegato attraverso un essere mostruoso che divorava il Sole o la Luna. Serpenti celesti, draghi, giaguari e creature soprannaturali popolano racconti nati in epoche e culture differenti. Nella tradizione indiana, per esempio, il demone Rahu insegue ancora oggi il Sole e la Luna e, quando riesce a raggiungerli, li inghiotte: l’eclissi diventa così il momentaneo trionfo della creatura, destinato però a finire.

È affascinante notare come l’idea dell’astro “divorato” ritorni in luoghi lontanissimi. Alcune tradizioni sudamericane raccontano di serpenti celesti, pipistrelli o giaguari che attaccano il Sole e la Luna. Il cielo, insomma, diventava una gigantesca scena narrativa sulla quale gli esseri umani proiettavano paure, speranze e domande sull’ignoto.

E non è un caso che proprio le eclissi abbiano contribuito allo sviluppo dell’astronomia. La necessità di prevederle spinse gli antichi osservatori del cielo a registrare con sempre maggiore precisione i movimenti degli astri e a individuare cicli ricorrenti, come il celebre ciclo di Saros, utilizzato per riconoscere la periodicità delle eclissi.

E se la Luna fosse davvero capace di cambiarci?

Qui entriamo nel territorio più sfumato dell’immaginario: quello dell’astrologia.

Dal punto di vista scientifico, non esistono prove che un’eclissi lunare possa determinare il destino individuale o provocare specifici cambiamenti psicologici. Ma nella tradizione astrologica la Luna è da sempre associata all’emotività, all’inconscio, alla memoria, all’intimità e ai cambiamenti interiori.

L’eclissi del 28 agosto cade nel segno dei Pesci, e proprio per questo l’astrologia contemporanea la interpreta come un momento simbolico legato a intuizione, sensibilità, conclusioni e trasformazione. Le letture astrologiche sottolineano inoltre il coinvolgimento dei cosiddetti segni mutevoli: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci.

Naturalmente siamo nel campo dell’interpretazione astrologica e non dell’astronomia. Ma forse è proprio questo il bello: la stessa Luna può essere contemporaneamente un corpo celeste descritto con formule matematiche e, per chi crede nell’astrologia, uno specchio simbolico nel quale leggere emozioni e passaggi della propria vita.

L’eclissi, in questa prospettiva, diventa metafora perfetta: qualcosa si oscura per un momento, per poi tornare alla luce.

Da Sailor Moon alla Luna dei manga

Non sorprende che la cultura pop giapponese abbia trasformato la Luna in uno dei suoi simboli più potenti.

Basta pronunciare Sailor Moon per evocare immediatamente un immaginario nel quale la Luna non è soltanto un corpo celeste, ma un luogo di identità, memoria, amore e potere. L’opera di Naoko Takeuchi ha contribuito a rendere iconografico il legame tra il satellite terrestre e l’universo del fantastico, trasformando la simbologia lunare in parte integrante dell’immaginario di intere generazioni.

E ancora più particolare è il rapporto con la Luna di Proteggi la mia terra (Boku no Chikyū o Mamotte, Please Save My Earth) di Saki Hiwatari. Qui il satellite diventa addirittura teatro di una memoria misteriosa: alcuni giovani terrestri cominciano a condividere sogni ricorrenti nei quali rivivono le esistenze di scienziati extraterrestri vissuti su una base lunare e intenti a osservare la Terra. Il manga fu pubblicato tra gli anni Ottanta e Novanta e venne successivamente adattato in una serie di sei OAV.

È una suggestione perfetta per la notte dell’eclissi: la Luna come luogo dove qualcosa viene nascosto, ma anche dove qualcosa può essere ricordato.

E poi arrivano i lupi mannari

E qui, inevitabilmente, arriva lui: il lupo mannaro.

Nell’immaginario occidentale, la creatura che durante la Luna piena abbandona la propria forma umana per trasformarsi in bestia è forse una delle associazioni più radicate fra il nostro satellite e il fantastico.

La scienza, però, non ha trovato un “effetto Luna piena” capace di trasformare gli esseri umani in licantropi — per fortuna dei vicini di casa. La leggenda appartiene al folklore e alla letteratura. Esiste persino un raro fenomeno psichiatrico chiamato licantropia clinica, nel quale una persona può essere convinta di essersi trasformata in un animale; non va però confuso con il mito del lupo mannaro.

E c’è una curiosità quasi cinematografica: tecnicamente, un’eclissi lunare avviene proprio quando la Luna piena si trova allineata con Sole e Terra. È dunque una Luna piena immersa nell’ombra della Terra. La notte ideale, almeno nella fantasia, per immaginare che qualcosa si muova ai margini del bosco.

Una Luna da guardare, non da temere

Forse è proprio questo il fascino delle eclissi: ci ricordano quanto sia sottile il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo.

Sappiamo perché la Luna si oscura. Sappiamo perché diventa rossastra. Sappiamo prevedere con precisione quando comincerà e quando raggiungerà il massimo. Eppure, davanti a quel disco che lentamente viene “mangiato” dall’ombra, possiamo ancora provare la stessa meraviglia che doveva provare un osservatore di migliaia di anni fa.

Domani mattina, dunque, niente paura di demoni, draghi o lupi mannari. Al massimo, puntate la sveglia.

Tra le 4:30 e le 6:15 circa, il cielo ci offrirà un piccolo spettacolo cosmico. E se la Luna apparirà color rame, sarà soltanto la luce della nostra stessa Terra a dipingere il suo volto.

Per qualche minuto, insomma, sarà come se il nostro pianeta si specchiasse sulla Luna.

E forse è proprio questo il modo più bello di raccontare un’eclissi: la Terra che mette la propria ombra sulla Luna, e la Luna che ce la restituisce sotto forma di luce.

jacktoto