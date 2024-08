Il bagno è indubbiamente una delle stanze più importanti e amate della casa, ed è fondamentale che risulti funzionale e pratico, per poter soddisfare i bisogni di chi lo vive, in qualsiasi circostanza.

Qui non solo ci si occupa della propria igiene quotidiana, ma ci si rilassa e ci si prende cura di sé, ed è anche per questo che la stanza da bagno rappresenta un punto di riferimento, all’interno di un’abitazione, al pari delle altre camere.

L’arredamento, dunque, deve essere non solo confortevole ma anche accogliente, per fare in modo che la permanenza all’interno della stanza si trasformi in una vera e propria esperienza, ogni volta. Con i giusti accorgimenti e l’adozione di particolari complementi e materiali, il bagno può trasformarsi in una piccola Spa, un luogo dove rigenerarsi e trascorrere del tempo in completo relax, per poter ritrovare il proprio benessere, sia mentale che fisico.

E quando si parla di arredo bagno, non c’è niente di meglio di Arcshop.it, il sito web che propone i migliori complementi e accessori dedicati esclusivamente a questo particolare ambiente, e dove è possibile trovare alcuni pezzi davvero unici, per rendere ogni stanza da bagno assolutamente unica.

Per chi ha in mente di dare al proprio bagno l’atmosfera di una vera Spa, su Arcshop.it ci sono diverse possibilità, sia per quanto riguarda il mobilio che i sanitari. Estremamente interessanti le proposte relative al box doccia, che in una stanza di questo genere rappresenta senza dubbio il punto focale. Bastano semplicemente un soffione più ampio, con differenti intensità di getto, e l’illuminazione giusta, per creare una splendida doccia emozionale, l’ideale per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, grazie al benefico effetto dell’acqua, il cui getto può essere regolato in base ai propri bisogni.

Per chi invece ama le vasche da bagno, Arcshop mette a disposizione un’intera sezione dedicata a questo particolare complemento, con la possibilità di scegliere anche tra vari modelli di idromassaggio oppure freestanding, vale a dire le vasche che sono isolate dagli altri elementi e che, da sole, sono in grado di dare un tocco di originalità all’intera stanza, oltre ad essere estremamente funzionali e confortevoli.

Ma per completare la propria Spa casalinga, non bisogna dimenticare i piccoli dettagli. Spazio, dunque, agli accessori come candele, diffusori di essenza profumate e complementi per riporre comodamente asciugamani e prodotti di bellezza, in modo da avere sempre il bagno in ordine. Naturalmente, Arcshop pensa anche a questo, e dedica un intero spazio, all’interno del sito, proprio ai mobili, sia a terra che sospesi, in differenti colori e materiali, per consentire alle persone di scegliere sempre al meglio e dare all’ambiente il proprio tocco personale.

Ed ecco che, per magia, il bagno diventa una piccola SPA.

Foto di Sascha Westendorp.