È morto lo scrittore e giornalista catanese Aldo Forbice

Lo storico conduttore di Zapping su Radio Uno, Aldo Forbice si è spento stamattina a Roma: aveva 80 anni.

Lo scrittore e giornalista era nato a Catania nel 1940. Approdato giovanissimo all’Avanti a Milano, entrerà in Rai alla fine degli anni 60.

Qualche tempo dopo diventa il volto di “Turno C” la prima trasmissione in Italia dedicata al mondo del lavoro per poi passare al Tg1 come coordinatore delle sedi regionali. Alla fine degli anni ’80 diventa vicedirettore del G3.

Il 1994 è l’anno di Zapping, la trasmissione quotidiana radiofonica del Giornale Radio Uno di cui Forbice sarà la voce per 18 lunghissimi anni. Famoso biografo di Bruno Buozzi, è riconosciuto il suo impegno nella Uil.

Forbice aveva da poco pubblicato il suo ultimo saggio: “Comprare moglie. Storie di schiavitù e violenza”.

E.G.