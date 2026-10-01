Dylan Dog 481, la caccia alla copertina più rara: quattro variant, tirature diverse e la speculazione esplosa online

Il numero celebrativo dei 40 anni di Dylan Dog è arrivato in edicola in una busta a sorpresa. Quattro copertine, quattro livelli di rarità e la stessa cifra per tutti: 5,80 euro. Ma la variant di Angelo Stano, distribuita una ogni 400 copie, ha fatto rapidamente il salto dal prezzo di edicola al mercato della speculazione, con annunci e aste online arrivati a cifre di centinaia e, secondo alcune segnalazioni, anche migliaia di euro.

C’è qualcosa di particolarmente dylaniato nella vicenda del numero 481 di Dylan Dog.

Una busta chiusa. Un contenuto che non si può vedere. Quattro possibili copertine. E una di queste molto più difficile da trovare delle altre.

Per celebrare i quarant’anni dell’Indagatore dell’Incubo, Sergio Bonelli Editore ha scelto di trasformare l’uscita di Dylan Dog 481 – Prima che sia l’alba in una sorta di caccia al tesoro per collezionisti. L’albo, uscito il 26 settembre 2026, è interamente a colori, conta 96 pagine e viene venduto al prezzo di copertina di 5,80 euro.

La particolarità è tutta nella confezione: l’albo viene distribuito dentro una busta che impedisce di conoscere in anticipo quale delle quattro copertine si troverà all’interno.

E qui entra in gioco la rarità.

Quattro copertine, quattro probabilità

Le cover sono firmate da quattro nomi fondamentali della storia grafica di Dylan Dog.

La copertina regular è quella di Gianluca e Raul Cestaro, mentre le tre variant sono affidate a Claudio Villa, Corrado Roi e Angelo Stano.

Ma la vera particolarità dell’iniziativa non sta soltanto nella possibilità di trovare quattro disegni differenti. Sta soprattutto nel fatto che le quattro copertine sono state distribuite con frequenze molto diverse.

La variante di Claudio Villa è quella relativamente più facile da trovare tra le tre speciali: compare, secondo i dati comunicati dall’editore, in una copia ogni quattro, vale a dire nel 25 per cento dei casi.

La copertina di Corrado Roi è già decisamente più difficile: la frequenza scende a una copia ogni quaranta, pari al 2,5 per cento.

Ma è con Angelo Stano che la scala della rarità raggiunge il suo vertice. La sua cover compare infatti in appena una copia ogni quattrocento, cioè nello 0,25 per cento dei casi.

La copertina dei fratelli Cestaro, quella regular, rappresenta invece la parte restante della distribuzione. Considerando le percentuali delle tre variant, la sua presenza può essere stimata matematicamente nel 72,25 per cento delle copie.

È una differenza enorme: tra trovare una Villa e trovare una Stano c’è una distanza di cento volte nella probabilità.

Ed è proprio questo rapporto ad aver trasformato la quarta copertina in un oggetto da caccia per i collezionisti.

Più di 100.000 copie, ma una Stano ogni 400

Anche qui, però, è necessario fare una distinzione.

Sergio Bonelli Editore ha comunicato una tiratura complessiva superiore alle 100.000 copie, senza indicare un numero esatto dal quale ricavare la quantità definitiva di ciascuna variante.

Prendendo semplicemente come riferimento una tiratura ipotetica di 100.000 copie, le proporzioni permetterebbero di immaginare circa 72.250 Cestaro, 25.000 Villa, 2.500 Roi e 250 Stano.

Ma quest’ultimo numero non deve essere interpretato come la tiratura ufficiale della copertina di Stano. Poiché la tiratura complessiva è superiore alle 100.000 copie, anche gli esemplari della variant più rara devono essere necessariamente superiori a 250.

Il dato davvero ufficiale, dunque, non è “250 copie”, ma una Stano ogni 400.

Una differenza apparentemente sottile, ma fondamentale quando si parla di mercato e di collezionismo.

La Stano: da 5,80 euro alla caccia all’oro

È qui che il progetto editoriale si trasforma in fenomeno di mercato.

Tutte e quattro le versioni vengono infatti vendute allo stesso prezzo: 5,80 euro.

Il lettore che entra in edicola non paga un sovrapprezzo per avere la cover di Stano. Non può nemmeno sceglierla. Deve semplicemente acquistare la busta e sperare.

La probabilità è dello 0,25 per cento.

In altre parole, statisticamente si dovrebbe trovare una Stano ogni 400 buste.

È una differenza enorme rispetto alla Villa, che ha una probabilità del 25 per cento, e soprattutto rispetto alla Roi, che scende al 2,5 per cento.

La strategia editoriale crea così un elemento che nel collezionismo è potentissimo: la scarsità percepita e reale di un determinato oggetto.

Il paradosso è evidente: l’albo numero 481 non è affatto raro. Ne sono state stampate oltre 100.000 copie. È una determinata copertina a essere rara.

Ed è proprio questa distinzione che ha acceso il mercato secondario.

Quando il prezzo schizza online

Pochissimi giorni dopo l’uscita, la variant di Stano ha iniziato a comparire sulle piattaforme di compravendita a prezzi molto lontani dai 5,80 euro dell’edicola.

Su eBay sono comparsi diversi annunci.

Uno degli esempi più significativi è un’asta per Dylan Dog 481 – Variant Angelo Stano 1/400 che, al momento della consultazione, risultava a 1.494,51 euro, con 55 offerte e ancora tempo prima della chiusura dell’asta.

Un altro esemplare della stessa variant risultava invece proposto a 513,69 euro, con possibilità di proposta d’acquisto e senza offerte registrate al momento della consultazione.

Sono numeri che fanno impressione se confrontati con il prezzo originario.

Ma soprattutto mostrano una cosa: il mercato secondario si è mosso immediatamente.

E i 2.000 euro?

È questo il punto più delicato della vicenda.

In rete hanno iniziato a circolare cifre nell’ordine dei 2.000 euro e persino richieste molto superiori. In una discussione tra collezionisti su Reddit, per esempio, un utente racconta di avere visto su eBay un esemplare della Stano proposto addirittura a 20.000 euro; un altro interlocutore osserva che l’annuncio sarebbe poi scomparso.

Sono però testimonianze degli utenti e non costituiscono, da sole, la prova di una vendita effettivamente conclusa a quelle cifre.

La distinzione è fondamentale.

Un annuncio da 2.000 euro non significa che qualcuno abbia comprato l’albo per 2.000 euro.

E nemmeno un’asta che abbia raggiunto quella cifra dimostrerebbe automaticamente che quella sia la quotazione consolidata del fumetto: bisogna sapere se l’asta si è conclusa, a quale cifra, se il pagamento è andato a buon fine e se la transazione è stata effettivamente portata a termine.

Nel caso della Stano, la documentazione pubblicamente consultabile consente di verificare offerte molto elevate — come quella arrivata a 1.494,51 euro — ma non consente di affermare con certezza che una copia sia stata effettivamente venduta e pagata 2.000 euro.

Il prezzo di vendita non è il prezzo richiesto

La vicenda di Dylan Dog 481 offre un esempio quasi perfetto di come può nascere una bolla speculativa.

Il meccanismo è semplice: 5,80 euro, rarità, domanda, scarsità, aumento delle richieste, nuovi annunci e percezione di un valore sempre maggiore.

Un collezionista trova Stano e scopre che online qualcuno chiede 500, 1.000 o 2.000 euro.

A quel punto può decidere di non vendere. Oppure può decidere di provarci.

Un altro collezionista, vedendo il prezzo dell’annuncio, può a sua volta pensare che il proprio esemplare valga altrettanto.

Il valore percepito cresce così anche prima che esista un numero significativo di transazioni reali.

È uno dei meccanismi più comuni del mercato dei memorabilia e dei fumetti da collezione.

La caccia alla Stano ha già modificato il comportamento dei collezionisti

Il sistema della busta a sorpresa ha anche prodotto un effetto collaterale inevitabile.

Per sapere quale copertina si possiede bisogna aprire la confezione.

Una volta aperta, però, la busta perde la sua funzione originaria e il contenuto diventa immediatamente identificabile.

Sono già emerse online testimonianze di buste aperte prima dell’acquisto. Una segnalazione racconta, per esempio, di un lettore che avrebbe trovato in un supermercato una confezione già aperta, con una cover Villa visibile all’interno.

È un dettaglio apparentemente marginale, ma racconta bene quanto sia diventata importante la componente collezionistica dell’iniziativa.

L’obiettivo non è più soltanto leggere la nuova avventura di Dylan Dog.

È trovare la cover giusta.

Villa, Roi e Stano: la stessa storia, tre mercati diversi

La differenza tra le tre variant è interessante anche dal punto di vista economico.

La Claudio Villa, presente una volta ogni quattro, è relativamente facile da trovare. Su eBay si trovano già esemplari venduti a prezzi contenuti: una copia della Villa risulta, per esempio, essere stata venduta per 15,34 euro il 26 settembre.

La Corrado Roi, con una frequenza di una ogni quaranta, si colloca in una fascia di rarità decisamente superiore.

La Angelo Stano, infine, è quella che concentra la maggiore domanda proprio perché rappresenta il quarto livello della scala: una probabilità di appena 0,25 per cento.

La distanza fra le tre versioni non è quindi una semplice scelta estetica.

È stata progettata a monte come una vera e propria scala di rarità.

E il mercato ha immediatamente recepito questa differenza.

Una strategia nuova per l’edicola

L’operazione di Bonelli è interessante anche per un altro motivo.

La vendita “blind” non è una novità assoluta nel mondo del fumetto: il modello delle blind bag e delle variant distribuite casualmente è già stato utilizzato da diversi editori. Ma applicarlo a una testata storica da edicola come Dylan Dog, in occasione del suo quarantennale, crea un esperimento particolarmente visibile.

La casa editrice non ha semplicemente realizzato quattro copertine celebrative.

Ha costruito una gerarchia di rarità e l’ha inserita direttamente nel circuito delle edicole.

Fumettologica aveva già evidenziato, prima dell’uscita, proprio questa caratteristica: una copertina regular, tre variant e una tiratura complessiva di circa 100.000 copie, con la Stano prevista una ogni 400.

L’operazione ha quindi trasformato il momento dell’acquisto in un elemento del prodotto.

Non si compra soltanto un fumetto.

Si compra anche la possibilità di trovare qualcosa di raro.

Ma quanto vale davvero la Stano?

È la domanda che tutti si stanno facendo.

E, paradossalmente, oggi è troppo presto per dare una risposta definitiva.

La variante è appena arrivata sul mercato. La domanda è alimentata dall’effetto novità, dalla celebrazione dei quarant’anni di Dylan Dog, dalla curiosità dei collezionisti e dal numero relativamente limitato di esemplari.

Non esiste ancora uno storico sufficientemente ampio di vendite concluse che permetta di individuare una quotazione stabile.

Il prezzo di un oggetto da collezione non viene infatti determinato semplicemente dalla sua rarità.

Conta anche quante persone lo desiderano.

Conta quante sono disposte a pagarlo.

Conta quanti esemplari vengono effettivamente messi in vendita.

E, soprattutto, conta a quanto vengono realmente venduti.

Per questo i 2.000 euro devono essere considerati, allo stato attuale, una cifra della febbre speculativa, non una quotazione ufficiale della variant.

La vera prova arriverà nei prossimi mesi

Il mercato di Dylan Dog 481 potrebbe prendere strade diverse.

La prima è quella di una stabilizzazione: terminata la corsa iniziale, la Stano potrebbe trovare un prezzo di mercato molto più basso rispetto alle richieste dei primi giorni, pur conservando un valore superiore a quello di copertina.

La seconda è una permanenza di una forte domanda da parte dei collezionisti, soprattutto se gli esemplari disponibili sul mercato rimarranno pochi.

La terza è quella tipica delle operazioni speculative: i primi prezzi molto elevati alimentano ulteriori richieste, ma quando aumenta il numero di copie offerte il valore può ridimensionarsi.

Per capire quale di queste dinamiche prevarrà servono dati che oggi ancora non esistono: vendite concluse, prezzi effettivamente pagati e andamento delle quotazioni nel tempo.

Il paradosso di Dylan Dog 481

Alla fine, il vero caso del numero 481 non è soltanto la Stano da una ogni 400.

È il modo in cui un normale albo da edicola è riuscito, nel giro di pochi giorni, a generare un piccolo mercato parallelo.

Il prezzo ufficiale resta 5,80 euro.

La tiratura supera le 100.000 copie.

Tre variant hanno probabilità dichiarate di una ogni 4, una ogni 40 e una ogni 400.

Eppure la cover più rara è già protagonista di aste e annunci da centinaia di euro, con una delle aste monitorate arrivata a quasi 1.500 euro e con cifre nell’ordine dei 2.000 euro circolate tra gli annunci e le segnalazioni dei collezionisti.

È il confine sottile tra rarità e valore, tra collezionismo e speculazione.

E forse è proprio questo l’aspetto più interessante dell’operazione.

Perché se fra qualche anno la Stano continuerà a essere ricercata e le transazioni confermeranno prezzi elevati, il numero 481 sarà ricordato anche come una delle più curiose operazioni collezionistiche della storia recente di Dylan Dog.

Se invece le quotazioni dovessero ridimensionarsi una volta esaurita la febbre del quarantennale, resterà comunque un esperimento editoriale capace di trasformare una semplice uscita mensile in una vera caccia al tesoro.

Per ora, però, una cosa è certa: il vero incubo per i collezionisti non è più soltanto quello raccontato nelle pagine dell’albo. È aprire la busta e scoprire di aver trovato la copertina sbagliata.