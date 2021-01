Drive-in tamponi rapidi nel weekend ad Aci Catena

Nel weekend sarà attivo nello spiazzo antistante il polivalente lungo la via Nizzeti ad Aci San Filippo un drive-in per effettuare tamponi rapidi.

Sarà possibile recarsi nell’apposita area sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Il test sarà somministrato a mezzo di tamponi rapidi antigenici. Ogni soggetto che autonomamente si sottoporrà al tampone rapido, dovrà compilare un modulo, che sarà poi consegnato in loco agli interessati da personale addetto dell’Asp.

L’area sarà sanificata e predisposta ad accogliere gli automezzi di chi si sottoporrà al tampone.

«Ringrazio i vertici provinciali dell’Asp, con in testa il commissario straordinario dott.Pino Liberti – commenta soddisfatto il sindaco Nello Oliveri – per aver accettato di buon grado il mio personale invito e la richiesta di tamponi per la popolazione scolastica, le loro famiglie e il personale docente e non docente. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte di quei cittadini che smarriti ed impauriti, ci hanno richiesto aiuto e collaborazione».

E.G.