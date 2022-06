In arrivo la quarta edizione di “Drink Pink in Sicily” venerdì 24 giugno al SAL di Catania.

E’ giunta alla quarta edizione “Drink Pink in Sicily – I rosati dal Vulcano ai tre Valli”, la festa dedicata ai rosati siciliani.

Una nuova edizione ricca di novità e ospiti del mondo enologico. Tra i tanti, la più grande esperta mondiale di Rosé, la Master of wine Elizabeth Gabay e Stefano Berzi, miglior Sommelier d’Italia 2021 per l’associazione italiana Sommelier.

In questi giorni una giuria composta da wine expert, enologi e giornalisti, selezionerà il miglior Rosé di Sicilia dell’edizione 2022.

Per Drink Pink in Sicily sarà allestita un’area wine con banchi degustazione suddivisi per aree geografiche. Nel caso dell’areale Etneo, la suddivisione avverrà per versante. Una scelta fatta per creare un percorso chiaro e intuitivo e che dia visibilità a tutte le Aziende partecipanti.

Tanti i momenti di approfondimento Alle 17.30 la masterclass in lingua inglese “The many faces of Sicilian Rosé” condotta da Elizabeth Gabay e Benjamin Spencer, direttore di Etna Wine. Alle 19.30 la masterclass “Bollicine e Street food” guidata da Stefano Berzi in collaborazione con Maria Grazia Barbagallo delegato AIS Catania.

Nell’area food sarà possibile provare gli appetizer di Valentina Rasà Cucina Manipura resident Chef, Loredana Crisafi Myda Scuola di Cucina, Giovanna Musumeci e Ida Di Biaggio aVista – Gusti Nomadi, gli oli siciliani selezionati da APO Catania accompagnati da una selezione di Pandittaino.

E’ possibile acquistare i biglietti su Eventbrite.