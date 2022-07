“Marco Ardizzone sorrideva sempre”.

Perde la vita, in un incidente con la moto, il 42 enne acese proprietario di uno storico negozio di articoli per la pesca in via Vittorio Emanuele. È successo ieri sera all’incrocio di via San Girolamo proprio nei pressi dell’ingresso della stazione nuova di Acireale a bordo della moto con Marco c’era anche il fratello Christian che al momento è ricoverato all’ospedale Cannizzaro e versa in gravi condizioni.

L’incidente sarebbe stato autonomo.

È un’amaro risveglio per la città di Acireale, Marco Ardizzone era conosciutissimo e non solo nella sua Acireale. L’attività che gestiva con la famiglia era un’istituzione in tutta la provincia e Marco aveva sempre un sorriso per tutti.