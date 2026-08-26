Fumetti

Doraemon, il gatto robot che ha conquistato generazioni

di Tindaro Guadagnini

26 Agosto 2026

Dalla fantasia di Fujiko F. Fujio nasce uno dei personaggi più amati della storia degli anime e dei manga

Blu, tondo, con grandi occhi e una misteriosa tasca capace di contenere oggetti incredibili. È impossibile non riconoscere Doraemon, il gatto robot arrivato dal futuro che, da decenni, accompagna milioni di bambini e adulti in tutto il mondo.

Creato dal duo di mangaka giapponesi Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko, conosciuti con lo pseudonimo Fujiko F. Fujio, Doraemon apparve per la prima volta nel manga nel 1969. La sua storia ruota attorno a Nobita Nobi, un ragazzino distratto, poco fortunato a scuola e spesso vittima delle prepotenze dei compagni. A cambiare la sua vita è proprio Doraemon, inviato dal futuro per aiutarlo a migliorare il proprio destino.

Il punto di forza del personaggio è la sua celebre tasca quadridimensionale, dalla quale può estrarre strumenti tecnologici straordinari. Tra questi c’è il Dokodemo Door, la porta che permette di raggiungere qualsiasi luogo, e la Take-Copter, il piccolo elicottero che consente di volare.

Ma Doraemon non è soltanto una raccolta di invenzioni fantascientifiche. Dietro ogni episodio c’è spesso una piccola lezione sulla vita. Nobita utilizza gli strumenti del futuro per risolvere rapidamente i propri problemi, ma non sempre le cose vanno come previsto. Le sue avventure mostrano così l’importanza dell’amicizia, della responsabilità e della capacità di imparare dai propri errori.

Uno degli aspetti più interessanti della serie è proprio il rapporto tra Doraemon e Nobita. Nonostante i continui litigi e le numerose disavventure, tra i due esiste un legame profondo. Doraemon è per Nobita un amico, un consigliere e, in molti momenti, quasi una figura familiare.

Nel corso degli anni, il successo di Doraemon ha superato i confini del Giappone. Il personaggio è diventato protagonista di serie televisive, film, videogiochi e numerosi prodotti commerciali, conquistando un pubblico internazionale.

Il segreto della sua longevità potrebbe essere semplice: Doraemon parla a più generazioni contemporaneamente. I bambini vedono nelle sue avventure il fascino della fantasia e della tecnologia; gli adulti possono invece ritrovare temi universali come l’amicizia, la crescita e il desiderio di cambiare il proprio futuro.

A distanza di oltre mezzo secolo dalla sua nascita, il gatto robot continua quindi a dimostrare che alcune storie non appartengono soltanto a un’epoca. Doraemon è diventato un simbolo della cultura popolare giapponese e, soprattutto, un personaggio capace di far sognare ancora oggi.

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Tindaro Guadagnini