I cancelli sono rimasti chiusi per tanti, troppo anni. Dopo un lavoro di riqualificazione durato un anno, finalmente anche l’anfiteatro comunale “Salvo D’Acquisto” di Tremestieri Etneo potrà accogliere la cittadinanza. E riparte in pompa magna con un cartellone di alto livello: stasera, martedì 26 luglio, alle ore 21:30 si da il via alla nuova stagione dell’anfiteatro con concerto di Sergio Caputo, artista di fama internazionale.

A seguire il 3 agosto calcherà il palco dell’anfiteatro il comico Uccio De Santis, mentre per l’8 agosto alle ore 21:30 i solisti della Catania Philharmonic Orchesta porteranno a Tremestieri Etneo la magia de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

«Stiamo parlando di una struttura che era diventata quasi un tutt’uno con la natura – specifica l’assessore con delega all’anfiteatro Vito Torrisi – era diventato persino difficoltoso accedervi: insomma la mancanza di fondi purtroppo si faceva sentire per una struttura come quella dell’Anfiteatro altamente dispendiosa. Dunque le problematiche si concentravano su due aspetti: la riapertura vera e propria e trovare gli investitori a stagione già iniziata. Grazie alla fiducia di ItaliainJazz che ha investito in noi con solo patrocinio gratuito, siamo riusciti con poche risorse ma tanta volontà a presentare un cartellone di qualità».

L’anfiteatro restituito alla cittadinanza

«Grazie all’impegno di tutti, dagli inizi di questa legislatura, siamo riusciti a riaprire ciò che sembrava quasi impossibile – afferma il sindaco Santi Rando – la voglia era quella di ridare alla cittadinanza l’anfiteatro comunale “Salvo D’Acquisto”, una struttura che nel passato ha ospitato eventi prestigiosi, ma che era diventata con il passare degli anni simbolo di degrado, anche per via delle vandalizzazioni che ha subito. La cittadinanza chiedeva l’anfiteatro a gran voce e per noi è una grande gioia poter comunicarne la nuova apertura in una struttura del tutto omologata che conta ben 1300 posti posizionandosi così al secondo posto per capienza tra le province del capoluogo etneo. Noi ripartiamo con la voglia di fare tanto, condita dalla consapevolezza che il percorso è ancora lungo. Apriamo l’anfiteatro alla cittadinanza, con l’obiettivo di creare e supportare eventi congiunti con scuole di danza, scuole elementari e medie, spettacoli di beneficienza con le Onlus e tutto ciò che può portare tante opportunità al nostro territorio».

«Una delle grandi novità di questa location bellissima – sottilinea il primo cittadino – consiste nella divisione in tre aree tematiche: l’anfiteatro vero e proprio, un parco giochi dal valore di 200mila euro che rimarrà aperto per i bimbi tutto l’anno e un’area fitness. La programmazione degli eventi è ancora work in progress ma Tremestieri necessitava di uno spazio che potesse regalare anche tanti momenti di serenità», conclude il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando.