Coltelli, tirabouchon e persino pistole: questo il corredo di molti giovanissimi che frequentano le discoteche. C’è chi queste armi le indossa e basta senza usarle e poi chi invece le tira fuori quando il momento lo richiede. Provate a mattere un metal detector all’ingresso di un locale notturno è uscirà il repertorio completo di un’armeria.

Questo il mondo degli avventori delle discoteche soprattutto in Sicilia. Il video che proponiamo è diventato virale sui social e “pubblicizza” l’ultima rissa nota nel catanese. I fatti ripresi raccontano la notte di sabato 11 giugno a Catania presso il parcheggio delle Capannine. Rispetto a quello che ci racconta il coordinatore di un agenzia che presta sicurezza all’ingresso dei locali notturni rappresenta quasi la normalità una rissa del genere.

Si va in discoteca armati. Spesso il peggio accade a partire dalle 2.00. Ci sono discoteche che cercano in tutti in modi di mantenere la pace, mentre altre (che vogliono solo fare cassa) sono definite terre di nessuno e ciò che accade, accade. Le risse, per una questione di “rispetto”, è difficile che si verifichino all’interno del locale. Il più succede nei parcheggi. Spesso la scintilla si accende all’interno ma ci si dà appuntamento fuori.

C’è poi il caso di quei gruppi di giovanni ventenni che proviene dai “quartieri” che si presenta all’ingresso di una discoteca intorno alle 3.00 e pretende con la forza di entrare. L’intento è vendere stupefacenti o affermare la propria supremazia all’interno. Dipende allora tutto proprio dai locali: c’è chi lascia fare perchè spesso la sicurezza che vigila all’ingresso lavora in nero, per pochi spiccioli e non è neanche preparata o formata per affrontare situazioni pericolose. Il punto è che non si rischia certo la vita ed il collo per 50 euro di fortuna.

Come in questo video, si nota che i fatti accadono all’interno del parcheggio e nessuno interviene per sedare la rissa.

Senza voler fare di tutta l’erba un fascio ma poi è indubbio che, dopo la chiusura forzata degli ultimi anni dovuta alla pandemia, i proprietari dei locali abbiano deciso di assumere un attegiamento più menefreghista. Si cerca di recuperare in tutti i modi anche a spese della sicurezza e dello stesso decoro del locale. Parola d’ordine: fare cassa.

Corrono insistenti le voci di una sparatoria già avvenuta nei primi giorni giugno in un noto locale di Catania. Ed era solo l’inizio della stagione. In occasione dell’inaugurazione estiva di un altra discoteca è stato bloccato l’accesso ad una via intera perchè il parcheggio del locale non aveva più posti e gli avventori avevano deciso liberamente di posteggiare in mezzo alla strada.

Sembrerebbe il far west e lo è davvero perchè nessuno si scomoda a controllare. Noi abbiamo deciso di pubblicare il video ed continueremo a farlo perchè mentre molti dormono qualcuno viene pestato a sangue, il che succede veramente troppo spesso.