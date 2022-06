Svolta per i dipendenti delle Ipab siciliane: pubblicato il decreto per la riqualificazione in Oss (Operatore Socio Sanitario) di questi lavoratori e l’assunzione nelle strutture della sanità regionale.

Una soluzione che arriva dopo una vertenza durata un decennio con l’assessorato alla Famiglia, è stata parzialmente risolta dall’assessore regionale alla salute Ruggero Razza.

Il decreto prevede la formazione gratuita al Cefpas e l’inserimento nei ruoli della sanità regionale. La formazione avrà una modalità mista, DAD e presenza e partirà entro luglio.

«Questo decreto segna un grande cambiamento per questi lavoratori – afferma Angela Foti (Attiva Sicilia). – Ringrazio l’assessore Ruggero Razza per essersi fatto carico della questione. Sono un centinaio di dipendenti che vedranno la luce in fondo al tunnel per la profonda crisi delle Ipab e con diversi stipendi arretrati. Per i dipendenti dell’area tecnico amministrativa si stanno vagliando delle soluzioni. Non dimentichiamo però che rimane incompiuta e ferma in prima commissione affari istituzionali e bilancio dell’Ars, la riforma delle Ipab: la questione non è più rinviabile e si fa sempre più urgente perché è l’unica soluzione per un comparto abbandonato da decenni».