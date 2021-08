Dichiarato lo stato di emergenza incendi per la Sicilia

Via libera allo stato di emergenza per la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise colpite da grave incendi di natura prevalentemente dolosa.

Un primo step per aiutare il territorio che, in poche settimane, ha visto inghiottiti dalla fiamme ettari ed ettari di bosco e macchia mediterranea: in Sicilia, secondo il report di Europa Verde, dall’inizio del 2021 sono bruciati oltre 78mila ettari, pari al 3,05% della superficie della regione.

In arrivo aiuti economici da parte del Governo nazionale per le aziende colpite e per la messa in sicurezza dei luoghi maggiormente a rischio.

«Accogliamo con favore ed esprimiamo apprezzamento – afferma il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – per la dichiarazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello “stato di emergenza”, richiesto dal nostro governo, per i terrificanti incendi che hanno colpito e continuano a colpire la Sicilia. L’auspicio è che adesso possano arrivare – quanto prima – le risorse finanziare necessarie a sostenere le tante aziende danneggiate».

«Anche la Regione farà la sua parte, con le procedure già avviate dal dipartimento della Protezione civile», conclude il governatore.

E.G.