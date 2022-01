Il 2 febbraio presentazione Cereo Devoti Sant’Agata San Francesco e San Gaetano

Sarà presentata ufficialmente alla città di Catania, il 2 febbraio alle ore 19, nella parrocchia San Francesco di Paola, la nuova candelora di Sant’Agata, realizzata dall’associazione Cereo Devoti Sant’Agata San Francesco e San Gaetano, rappresentanti dal presidente Emanuele Cali’.

Si tratta della 14esima candelora, che sarà presentata durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco della chiesa, don Giuseppe Scrivano.

Un cero che nasce dall’amore dei devoti per la santa patrona.

Un lavoro durato due anni e che ha visto la collaborazione, anche in termini economici, sia dei devoti che dei fedeli della Civita, tutti uniti da un comune sentimento per la santa bambina.

“Sarà un momento di fede e di preghiera contenuto, nel rispetto delle norme anticovid, per garantire la sicurezza delle celebrazioni – spiega padre Giuseppe – e sarà forte il messaggio di Sant’Agata che ci invita alla riflessione e a prenderci cura gli uni degli altri. Noi in parrocchia lo facciamo da sempre, aiutando le persone in difficoltà”.

Non ci saranno dunque, processioni e bisognerà mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina.

Ma rimarrà intatto il senso di partecipazione ad un momento liturgico che ricorda il valore di chi, come sant’Agata, ha dedicato la propria vita all’amore per Dio.

Esempio di forza, di determinazione e di grande coraggio.

La candelora, sarà in mostra dal 2 al 5 e il 12 febbraio, con l’esposizione delle reliquie. Non potrà essere toccata, e sarà collocata all’ingresso della Chiesa.

Durante la Santa Messa si pregherà per affidare a Sant’Agata la fine della pandemia.