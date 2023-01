Delate è la nuova app per guadagnare con il ritardo dei treni.

Chi vive al Nord o chi viaggia spesso lo sa, i treni non sono mai puntali. Scordatevi la puntualità londinese, qui in Italia il ritardo purtroppo lo diamo quasi per certo. “Ci scusiamo per il disagio”, questa è la frase che ormai tutti gli habitué delle stazioni conoscono bene.

Da un problema però c’è chi trova sempre un’opportunità. Si chiama Delate ed è la nuova app di due giovani pendolari romani.

Delate è una nuova applicazione che ti permette di guadagnare sconti accumulando i minuti di ritardo dei treni. Un modo per “soffrire un po’ meno”, un modo per esorcizzare un problema che affligge i pendolari in modo particolare. Una piccola rivincita per chi il treno con i suoi ritardi lo subisce quotidianamente.

L’idea di Delate nasce da Sofie Di Bartolomeo e Roberto Maurizio Paura, due giovani pendolari romani. Scaricando l’applicazione e registrando la propria tratta sarà possibile ricevere sconti su articoli di aziende partner. Delate infatti monitora la tratta del viaggio registrato verificandone il ritardo o la puntualità. Ogni minuto di ritardo sarà accumulato per essere convertiti poi in sconti da spendere online. Sul sito di Delate è infatti possibile trovare un’area dedicata alle aziende che offrono la scontistica: Amazon, Ariete, Benetton, Carrefour, Foot Locker sono solo alcune.

Delate è stata promossa dal Comitato Pendolari della linea Orte – Fiumicino ed è una delle 30 app innovative a essere stata selezionata dall’European GNSS Agency per la prima fase di sviluppo di MyGalileoApp