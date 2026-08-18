Deadpool, l’antieroe che ha riscritto le regole della Marvel

Ironico, violento, irriverente e consapevole di essere dentro un fumetto: Deadpool è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo Marvel. Ma dietro la maschera rossa c’è una storia molto più complessa di quanto sembri.

C’è un personaggio nell’universo Marvel che riesce a prendere in giro i supereroi, rompere la quarta parete, parlare direttamente al pubblico e, nello stesso momento, trasformare una storia di violenza e vendetta in una commedia surreale. Il suo nome è Deadpool.

Nato sulle pagine dei fumetti nei primi anni Novanta, il personaggio è stato creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld e ha rapidamente conquistato una propria identità, distinguendosi dagli eroi tradizionali della Marvel. Non è il classico paladino che combatte per il bene: Deadpool è un mercenario, un assassino dalla morale imprevedibile e un personaggio spesso guidato più dal proprio senso dell’umorismo che da un preciso codice etico.

Dalla tragedia alla maschera

Dietro il costume rosso e nero si nasconde Wade Wilson, un uomo la cui vita cambia radicalmente dopo aver scoperto di essere malato di cancro. Nel tentativo di salvarsi, decide di sottoporsi a un trattamento sperimentale legato al programma Weapon X.

L’esperimento gli permette di sviluppare un potentissimo fattore rigenerante, capace di guarire rapidamente le ferite e rendendolo estremamente difficile da uccidere. Il prezzo da pagare, però, è altissimo: il corpo di Wade rimane profondamente sfigurato.

Da quel momento nasce Deadpool, una figura che trasforma il dolore in sarcasmo e la tragedia in una continua battuta. È proprio questo contrasto a rendere il personaggio particolarmente interessante: dietro la comicità apparentemente senza freni esiste un uomo segnato dalla sofferenza, dalla solitudine e dal desiderio di trovare un proprio posto nel mondo.

Il superpotere più particolare? Parlare al pubblico

La caratteristica che più di tutte ha contribuito alla popolarità di Deadpool è la sua capacità di rompere la cosiddetta quarta parete.

Deadpool sa di essere un personaggio di fantasia e, spesso, si comporta come se fosse perfettamente consapevole della presenza dei lettori o degli spettatori. Commenta gli eventi, prende in giro gli altri personaggi e può persino ironizzare sulle regole narrative, sugli attori che lo interpretano o sull’universo cinematografico Marvel.

Questo meccanismo gli permette di fare qualcosa che pochi altri personaggi possono permettersi: ridere della stessa macchina narrativa di cui fa parte.

Dal fumetto al grande schermo

Per anni Deadpool è rimasto soprattutto un personaggio amato dai lettori Marvel. La sua trasformazione in fenomeno cinematografico arriva con “Deadpool”, uscito nel 2016 e interpretato da Ryan Reynolds.

Il film porta sul grande schermo molti degli elementi che avevano reso celebre il personaggio nei fumetti: umorismo nero, azione spettacolare, linguaggio irriverente e una costante interazione con il pubblico.

Il successo è immediato e porta alla realizzazione di un secondo capitolo, “Deadpool 2”, nel 2018. Il personaggio diventa così uno dei simboli della nuova generazione di cinecomic, dimostrando che un film tratto dai fumetti non deve necessariamente seguire il modello dell’eroe tradizionale.

Nel 2024 arriva poi “Deadpool & Wolverine”, che segna un passaggio particolarmente importante: Deadpool entra in modo ancora più diretto nel Marvel Cinematic Universe, affiancando Wolverine, interpretato nuovamente da Hugh Jackman. Il film gioca con il passato cinematografico dei personaggi, con il multiverso e con la stessa storia dei film Marvel, trasformando la consapevolezza del proprio universo narrativo in uno degli strumenti principali della sua comicità.

Un antieroe, non un eroe

Definire Deadpool semplicemente come un supereroe sarebbe riduttivo. È soprattutto un antieroe, una figura che si muove in una zona grigia tra bene e male.

Può compiere azioni estremamente violente, ma allo stesso tempo dimostrare affetto e lealtà nei confronti delle persone a cui tiene. Può essere egoista e altruista nella stessa storia. Può combattere per denaro e, pochi minuti dopo, rischiare la vita per qualcuno.

Queste contraddizioni sono parte integrante del suo fascino. Deadpool non cerca di essere perfetto e, anzi, sembra divertirsi proprio nel mostrare tutte le proprie imperfezioni.

Perché piace così tanto?

Il successo di Deadpool non dipende soltanto dalle battute o dalle scene d’azione. Il personaggio rappresenta, in qualche modo, una rottura degli schemi.

In un genere spesso costruito intorno a eroi con grandi responsabilità, origini leggendarie e precise regole morali, Deadpool sceglie il caos. Non prende sul serio le convenzioni del genere e proprio per questo riesce a rinnovarle.

La sua ironia funziona anche perché spesso prende di mira il mondo dei supereroi dall’interno: cliché, sequel, reboot, universi paralleli e persino le logiche dell’industria cinematografica diventano materiale per le sue battute.

Un fenomeno destinato a durare

Deadpool è riuscito in un’impresa tutt’altro che semplice: trasformare un personaggio nato come figura controversa e sopra le righe in una delle icone più riconoscibili della cultura pop contemporanea.

Il suo successo dimostra che il pubblico non cerca necessariamente eroi senza difetti. A volte vuole personaggi capaci di sbagliare, soffrire, scherzare nei momenti peggiori e guardare direttamente negli occhi chi li osserva.

Ed è forse proprio questa la forza di Deadpool: non vuole essere il supereroe perfetto. Vuole essere Deadpool.

E, a giudicare dal successo ottenuto tra fumetti e cinema, sembra che al pubblico vada benissimo così.

jacktoto