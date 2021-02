Danneggia negozi e chiese, scattano domiciliari in comunità terapeutica

Danneggia negozi e chiese, disposti domiciliai in una comunità terapeutica assistita per un 38enne di Noto. L’uomo è ritenuto responsabile di diversi episodi di danneggiamento a mezzo incendio ad un esercizio commerciale di Pachino. Ma non solo. Il 38enne, affetto da disturbi psichici, nel bel mezzo di una funzione religiosa si è introdotto all’interno della chiesa disturbando non solo la funzione in corso ma anche danneggiando alcuni oggetti sacri custoditi all’interno.

I Militari dell’Arma hanno raccolto, a suo carico, una decina di denunce nei confronti dell’uomo per numerosi episodi di danneggiamento verificando queste dichiarazioni grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. L’autorità giudiziaria, pertanto, ha disposto l’inasprimento del provvedimento.

G.G.