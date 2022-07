Tutti conosciamo le pietose condizioni in cui versa via del Rotolo a Catania specialmente durante la sera. Tra camion dei panini, giostre, bancarelle abusive, la gente si riversa in strada e semplicemente percorrere la strada fino al semaforo diventa un’impresa. Parcheggi selvaggi di auto, motorini che sfrecciano o, se siete particolarmente fortunati, che impennano. Musica di dubbio gusto a tutto volume. Ma soprattutto bancarelle con ogni genere di merce contraffatta in bella vista. Una situazione che ti fa credere di essere quasi in una favela brasiliana. Non puoi fare a meno di chiederti: ma la Polizia Municipale passa mai da queste parti?

Durante il consiglio comunale di ieri sera, il consigliere Daniele Bottino porta in seduta un episodio che sembra essere quasi una barzelletta.

«Racconterò una storia. Sabato sera in via del Rotolo, dove tra poco i tavolini abusivi delle attività commerciali li ritroveremo dentro le auto. Si vende di tutto. Qualsiasi tipo di attività non autorizzata la troviamo li insieme a gruppi di ragazzi con fiumi di alcol e droghe. Ma una pattuglia non si vede mai. Ebbene sabato sera, come per magia, una pattuglia della Polizia Municipale scende da via del Rotolo e tutti restano sconvolti. Ma invece di fermarsi da colui che vende in mezzo alla strada, la Polizia Municipale si ferma in una piazza dove un gruppo di persone di un’associazione in maniera pacifica sta parlando di un tema religioso. Hanno chiesto la documentazione. E l’associazione aveva l’autorizzazione a stare li. L’associazione stava predicando il vangelo. Stavano mandando della musica cristiana».

A questo punto il consigliere comunale si agita visibilmente, i toni si accendono.

«A Catania ormai si può parlare solo di malavita o di schifo. Perché quando si parla d’altro, quando si parla di temi cristiani, interviene la Polizia Municipale che di certo è stata chiamata da qualcuno. Ma la barzelletta non è finita qui. Perché quando la polizia ha visto l’autorizzazione invece di andare via, ha fatto un verbale di 1000 euro a missionari, gente che campa con le offerte. Vergogna! Vergogna al corpo della Polizia Municipale, agli agenti, a quest’amministrazione, a tutti quelli che sono seduti qui e che permettete questo schifo. Vergogna al signor sindaco. Se domani il sindaco facente funzioni non farà in modo insieme all’assessore alla Polizia Municipale di cancellare questo verbale fatto a missionari questa cosa io la porterò molto più in alto».

Non si conosce il nome dell’associazione, non si esclude possa trattarsi dell’associazione cui appartiene lo stesso consigliere comunale.

Ad ogni modo, in una città in mano alla delinquenza, dove vendere merce contraffatta, spacciare, appropriarsi delle strade, sembra essere la normalità, ad essere sanzionata è la musica religiosa. Non la neo-melodica. Ma la religiosa.