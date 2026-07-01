Dago dopo la chiusura di Editoriale Aurea: tra incertezze e indiscrezioni, il futuro del Giannizzero resta aperto

La chiusura di Editoriale Aurea ha rappresentato un duro colpo per il mondo del fumetto italiano. Per decenni la casa editrice è stata un punto di riferimento per gli appassionati del fumetto d’autore europeo e sudamericano, portando in edicola personaggi e autori che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della Nona Arte. Tra questi, uno dei nomi più amati è senza dubbio Dago, il celebre Giannizzero creato dallo sceneggiatore Robin Wood e dal disegnatore Alberto Salinas.

Con la cessazione delle attività di Aurea, migliaia di lettori hanno iniziato a chiedersi quale sarà il destino del personaggio e se le sue avventure continueranno a essere pubblicate in Italia.

Un personaggio che ha fatto la storia

Nato nel 1981 sulle pagine della rivista argentina Nippur Magnum, Dago racconta la storia di Cesare Renzi, nobile veneziano tradito, ridotto in schiavitù e destinato a diventare un giannizzero dell’Impero Ottomano. Da quel momento prende il via un lungo viaggio attraverso guerre, intrighi politici e grandi eventi storici che porteranno il protagonista a confrontarsi con alcune delle figure più importanti del Rinascimento europeo.

L’opera di Robin Wood ha saputo fondere avventura, rigore storico e introspezione psicologica, trasformando Dago in uno dei fumetti argentini più apprezzati anche dal pubblico italiano.

Nel nostro Paese il personaggio ha trovato una seconda casa grazie a Eura Editoriale e, successivamente, a Editoriale Aurea, diventando uno dei pilastri delle pubblicazioni da edicola dedicate al fumetto internazionale.

La crisi di Editoriale Aurea

La recente chiusura di Editoriale Aurea ha inevitabilmente interrotto tutte le pubblicazioni della casa editrice, lasciando in sospeso anche il futuro delle serie più rappresentative.

La situazione non riguarda esclusivamente Dago, ma coinvolge un patrimonio editoriale costruito in decenni di attività e composto da riviste storiche, collane e diritti di pubblicazione che dovranno trovare una nuova collocazione.

Per gli appassionati il timore principale è che una lunga fase di stallo possa interrompere la continuità editoriale di opere ancora molto seguite.

Le indiscrezioni: Sprea Editori sarebbe interessata

Negli ambienti del fumetto e sui social network stanno circolando con sempre maggiore insistenza alcune indiscrezioni secondo cui potrebbe essere Sprea Editori a rilevare almeno una parte delle pubblicazioni legate al catalogo Aurea, compreso Dago.

Al momento, tuttavia, non esistono comunicati ufficiali che confermino l’operazione.

Si tratta quindi di una voce che, pur trovando spazio tra operatori del settore e appassionati, deve essere considerata con la dovuta cautela fino all’eventuale annuncio delle parti coinvolte.

Perché proprio Sprea?

L’ipotesi non nasce dal caso.

Negli ultimi anni Sprea Editori ha consolidato la propria presenza nel panorama editoriale italiano, sviluppando una rete distributiva capillare e dimostrando interesse verso pubblicazioni di nicchia rivolte a un pubblico fedele.

Un eventuale investimento su Dago potrebbe rappresentare una scelta strategica: il personaggio gode infatti di un marchio riconoscibile, di una lunga storia editoriale e di una comunità di lettori che continua a seguirne con passione le vicende.

Dal punto di vista commerciale, si tratterebbe probabilmente di uno dei titoli più prestigiosi ereditati dall’esperienza di Editoriale Aurea.

Un patrimonio da non disperdere

La vicenda di Dago va oltre il destino di una singola serie.

Il fumetto rappresenta infatti uno dei simboli del legame culturale tra Italia e Argentina, un ponte costruito attraverso autori come Robin Wood, Alberto Salinas, Enrique Breccia, Carlos Gómez e molti altri che hanno contribuito alla diffusione del fumetto sudamericano nel nostro Paese.

Perdere la presenza in edicola di opere di questo calibro significherebbe impoverire ulteriormente un settore già messo alla prova dalla progressiva riduzione dei punti vendita e dal calo delle pubblicazioni periodiche.

In attesa di conferme

Per ora, dunque, il futuro di Dago resta sospeso tra speranze e indiscrezioni.

I lettori attendono un annuncio ufficiale che possa garantire continuità a una delle serie più longeve e amate del fumetto internazionale.

Se le voci dovessero trovare conferma, il passaggio a un nuovo editore rappresenterebbe non solo la salvezza di Dago, ma anche un segnale importante per tutto il mercato del fumetto italiano, dimostrando che esiste ancora spazio per personaggi storici capaci di attraversare generazioni senza perdere il proprio fascino.

Fino ad allora resta soltanto una certezza: dopo oltre quarant’anni di avventure, il Giannizzero creato da Robin Wood continua a essere uno dei personaggi più amati dai lettori italiani, che oggi attendono con fiducia di poterlo ritrovare nuovamente in edicola.