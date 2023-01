Venerdì 20 gennaio, alle 21, torna a Catania, da Zō Centro Culture Contemporanee, Steve Wynn, un pezzo di storia del rock degli ultimi 40 anni (Dream Syndicate, Gutterball, The Baseball Project, Minus 5 i suoi progetti più importanti), in tour in questi giorni in Italia in solo acustico.

La data di Catania è l’unica siciliana del Solo Acoustic Tour del chitarrista e cantante losangelino.

«Un sacco di canzoni, vecchie e nuove, e un sacco di storie, inventate e vere! Solo io e la mia chitarra – racconta Wynn- il pubblico!».

Il live

A parte agli inevitabili rimandi al repertorio dei Dream Syndicate, una delle band principali della scena Paisley Underground (la scena degli Anni 80 che univa la psichedelia classica con un piglio più asciutto figlio del punk della fine Anni 70), usciti lo scorso anno col nuovo album “Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions”, il concerto sarà principalmente dedicato al lavoro acustico di Wynn, intitolato “Solo Acoustic Vol.1” del 2020, primo lavoro solista unplugged registrato in quaranta anni di carriera.

«Nonostante 40 anni di tour da solista in tutto il mondo, non avevo mai pubblicato un disco solo io e la mia chitarra acustica. Ci avevo pensato molto e i fan che venivano a questi spettacoli intimi ed essenziali alla fine spesso si avvicinavano allo stand del merchandising e chiedevano “Quale di questi dischi suona come lo spettacolo che hai appena suonato?».

Fonte principale di ispirazione è stata Bill Callahan, principale esponente della scena lo-fi, tanto da scegliere stesso studio di registrazione (ad Austin, Texas) e produttore (Brian Beattie).

I fari restano l’immortale Lou Reed e il sodale nei Velvet Underground John Cale.

«Abbastanza sicuro, ho registrato 26 canzoni in una sessione di 8 ore e mi sono sentito sciolto, libero e senza legami. È stato fantastico».

Nell’album ne finirono 14 di questi brani. Finito il tour italiano Wynn a marzo nel Regno Unito tornerà in tour con i Dream Syndicate i quali celebrano i 40 anni dell’album d’esordio “The Days of Wine and Roses” con un cofanettocelebrativo di 4 cd.

Nel frattempo ha registrato un album con i Baseball Project che uscirà a giugno e con loro sarà in tour in estate. E voci parlano di un nuovo album solista.