Da oggi stop alla mascherina all’aperto

In un’Italia che si colora interamente di bianco, salutando coprifuoco e restrizioni severe, arriva un altro allentamento che evoca un piccolo flashback di normalità: stop da oggi, lunedì 28 giugno, all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto con la parziale eccezione della Campania.

Al momento il tasso di positività in Italia si attesta sullo 0,56% ma a preoccupare è ancora una volta la variante Delta di cui sono stati accertati diversi piccolo focolai.

Ad ogni modo, la mascherina non potrà essere dimenticata a casa: come evidenziato dal Cts, infatti, il dispositivo di sicurezza dovrà essere portato sempre con sé nel caso in cui si creino le condizioni per un assembramento come nel caso di fiere, code e mercati.

La protezione è fortemente raccomandata per soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto. L’obbligo rimane sui mezzi pubblici e negli ambienti sanitari, secondo i protocolli in vigore.

Nel quadro nazionale, però, sono presenti alcune eccezioni. È il caso di Norcia, dove sarà obbligatorio indossare la mascherina fino al 4 luglio, mentre in Campania fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare come da ordinanza firmata dal governatore De Luca.

