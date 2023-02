Per migliorare la sicurezza sulle piste è stata introdotta una nuova normativa – decreto legislativo 40/ 2021 – che obbliga tutti gli sciatori ad avere un’assicurazione per la responsabilità civile per danni infortuni causati a terzi.

Tale decreto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2022, per sciatori e snowboardisti, e prevede l’obbligo di assicurazione con una polizza di responsabilità civile, pena il ritiro dello skipass.

Sulle piste da sci alpino, come sulla strada, il responsabile dell’incidente è tenuto a risarcire il danno causato ad altri e/o ai loro oggetti.

È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate – con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo – di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose: obbligatoria quindi l’assicurazione per la responsabilità civile quella che copre i danni a terzi per tutti gli sciatori ad esclusione di chi fa lo sci da fondo.

I gestori degli impianti sono obbligati ad offrire l’assicurazione insieme allo skipass ma non è obbligatorio per lo sciatore acquistarlo in quell’occasione; è possibile, quindi, presentarsi sulle piste già in possesso di una delle assicurazioni presenti sul mercato.

Nei casi più gravi l’importo del risarcimento potrebbe raggiungere cifre difficili da sostenere.

Per questo, per poterti proteggere nel migliore dei modi è importante scegliere un’ottima assicurazione, garanzia di sicurezza e qualità.

Allianz Ultra sulle piste e non solo: sottoscrivendo una polizza di responsabilità civile del capofamiglia lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino del nucleo familiare è coperto per i danni causati a terzi e l’obbligo assicurativo è assolto.

In caso di polizza non abbinata allo skipass è bene ricordarsi di scaricare i documenti – che vanno anche bene in formato digitale – e portarli con sé in modo da poter dimostrare di essere assicurati.

Infine dato che spesso negli incidenti fra sciatori e snowbordisti è praticamente impossibile risalire a chi ha davvero causato il tutto, il legislatore ha optato per il concorso di colpa; la responsabilità quindi si divide automaticamente fra le parti.

Altre novità introdotte dal decreto riguardano anche il casco obbligatorio fino ai 18 anni, mentre si praticano sci, snowboard, telemark slitta, slittino e il divieto di sciare in stato di ebrezza sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti: la multa nel primo caso vada 100 a 150 nel secondo da 250 a 1000 €.

Certo è che sulle piste conta il buon senso.

Sulla carta le regole per migliorare la sicurezza degli sciatori ci sono da un bel pezzo ma la loro attuazione affidata alle Regioni non è stata per nulla tempestiva.

Ecco un decalogo su come comportarsi sugli sci rispetto alla buona educazione:

sulle piste devi rispettare gli altri evitando di metterli in pericolo o provocare loro danni;

velocità e comportamento devono essere adeguati alle capacità sciistiche, condizioni del tempo, visibilità e traffico della pista;

seguire una traiettoria che eviti il rischio di collisione;

si può passare oltre a monte e a valle da destra a sinistra a patto che non ci siano condizioni che impediscano spazio e visibilità sufficienti;

in un incrocio dai la precedenza a destra;

sosta sempre ai bordi della pista e mai in passaggi obbligati con scarsa visibilità;

se per urgente necessità risali o scendi a piedi o lungo la pista devi farlo unicamente lungo i bordi;

devi sempre prestare soccorso in caso di incidente;

rispetta la segnaletica della pista in particolare i minori di 18 anni devono avere il casco;

Anche l’attrezzatura conta, infatti per la sicurezza propria e degli altri è bene seguire alcuni consigli come far controllare gli sci e gli attacchi e verificare che le suole degli scarponi siano in buone condizioni e il casco serve realmente, e non solo per chi a meno di 14 anni, per ridurre la conseguenza di un trauma cranico.

