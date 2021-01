Da mercoledì 13 gennaio Ravanusa e Santa Flavia diventeranno zone rosse

Altri due Comuni si colorano di rosso in Sicilia: Ravanusa, in provincia di Agrigento e SantaFlavia, nel palermitano.

La diffusione del Coronavirus nei due Comuni rende necessarie nuove misure ai fini della tutela della salute pubblica: Ravanusa conta oltre 100 contagi, Santa Flavia sfiora i 150 positivi . La “zona rossa” scatterà da mercoledì 13 gennaio e sarà in vigore sino a domenica 31 gennaio .

Inoltre, il governatore si è espresso sulla proroga di un’altra “zona rossa” attualmente in vigore, quella di Capizzi, in provincia di Messina. Dunque, con la nuova ordinanza, appena firmata, i divieti in vigore già dal 3 gennaio saranno estesi sino alla giornata di lunedì 25 gennaio.