Da domani vaccinazioni senza prenotazioni per gli over 50 affetti da patologie

Al via da venerdì alla somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna senza prenotazione per i soggetti che rientrano nelle patologie di seguito descritte e pubblicate qui. nella fascia d’età 50/59 anni.

Negli hub vaccinali di Catania e Giarre si andrà avanti ad oltranza dalle 8 del mattino alle 20 di sera: «L’obiettivo – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – è quello di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale e proteggere velocemente i soggetti vulnerabili certificati da un codice di esenzione».

Per accertarsi di rientrare in una delle categorie indicate si può chiamare il numero verde 800 954 414.

Dal 13 maggio al via con le vaccinazioni degli over 50

Nel contempo si accelera l’iter per il resto della popolazione. Già da domani sera, attraverso la piattaforma di Poste italiane, i nati dal 1971 in giù, fascia di età 50/59 anni, potranno prenotare la somministrazione del vaccino Astrazeneca, che avverrà a partire da giovedi 13 maggio.

Nel week end, invece, sarà avviata una operazione di screening a Sant’Agata Li Battiati (domenica), e Adrano(sabato e domenica).

«Testare e tracciare – ricorda Pino Liberti – sono strumenti assai efficaci per contrastare la diffusione del contagio. Gli screening sono ormai periodici, proseguiranno ancora e in tal senso stiamo lavorando per realizzare un altro drive in permanente allo stadio di Acireale. I lavori sono in corso e sarà operativo a breve».

«L’auspicio – conclude Liberti – è quello di avere un’estate più tranquilla, ma le precauzioni devono sempre essere ai massimi livelli, anche per i vaccinati. Solo dei comportamenti responsabili, di tutti, ci consentiranno di convivere con meno restrizioni questo difficile momento».

E.G.