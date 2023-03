Partità da Catania il tour estivo del cantautore irlandese Damien Rice, il più esteso di sempre e che coprirà l’intera penisola, partendo proprio dalla città di Catania: domenica 2 luglio alla Villa Bellini (ore 21.00) per poi toccare le città di Caserta, Roma, Pescara, Venezia, Pistoia, Bologna e Brescia.

Atteso ritorno in Italia per Damien Rice, che non esibisce nel nostro paese dal 2018 anno in cui fu già ospite di Sotto Il Vulcano Fest all’Anfiteatro di Zafferana.

Il cantautore sceglie ancora la Sicilia e la rassegna organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, esibendosi nel suggestivo Giardino Bellini di Catania (nell’ambito di Catania Summer Fest, promosso dal comune di Catania).

I biglietti saranno disponibili in prevendita da da giovedì 16 marzo a partire dalle 10 su mylivenation e venerdì 17 dalle 10 su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets) e punti vendita.

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade.

Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un’intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito.

“O” racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci.

In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”.

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023.