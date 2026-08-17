D23 2026, il futuro della Disney è già cominciato

Ad Anaheim il futuro ha preso forma tra personaggi conosciuti, grandi ritorni e storie ancora tutte da raccontare. Tre giornate hanno riunito il popolo Disney per l’edizione 2026 del D23, l’evento che ogni anno permette di guardare oltre il presente e scoprire cosa sta preparando una delle più grandi realtà dell’intrattenimento mondiale.

Dal cinema ai parchi, passando per animazione, serie televisive, Marvel, Star Wars, videogiochi e teatro, la manifestazione ha offerto una panoramica particolarmente ricca dei prossimi anni. Una Disney che continua a cambiare, ma che sembra sempre più consapevole del valore della propria memoria.

Il grande viaggio è cominciato dal cinema.

Tra gli annunci più attesi c’è Lilo & Stitch 2, sequel del live action che ha riportato al cinema l’alieno blu più amato dal pubblico. Il nuovo capitolo arriverà nel 2028. Nello stesso periodo arriverà anche il live action di Tangled, con Teagan Croft nei panni di Rapunzel, Milo Manheim in quelli di Flynn Rider e Kathryn Hahn nel ruolo di Madre Gothel.

Il 2027 sarà invece l’anno di The Bluey Movie, del nuovo capitolo de L’Era Glaciale intitolato Ice Age. Boiling Point e di Gatto, il film Pixar diretto da Enrico Casarosa, già regista di Luca.

Ed è proprio Gatto una delle proposte che meritano particolare attenzione. La storia sarà ambientata a Venezia e avrà al centro Nero, un gatto nero coinvolto in una vicenda fatta di superstizione, mistero e criminalità felina. Un nuovo viaggio italiano per Casarosa, dopo quello nella Liguria immaginaria di Luca.

Non mancano poi le sorprese legate alla storia stessa della Disney. Jon Favreau porterà su Disney+ una nuova serie dedicata a Oswald the Lucky Rabbit, uno dei personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney agli inizi della sua carriera.

Pixar, tra nostalgia e nuove storie

Il pubblico ha ricevuto anche alcune delle conferme più attese di Pixar.

La famiglia Parr tornerà con Gli Incredibili 3, mentre Miguel farà nuovamente ritorno nel Mondo dei Morti con Coco 2. Il nuovo capitolo sarà ambientato con un Miguel ormai adolescente e arriverà nelle sale nel 2029.

Accanto ai grandi ritorni, Pixar ha presentato Ghost Market, una nuova storia ambientata a Oʻahu, dove un misterioso locale diventa punto d’incontro per gli spiriti rimasti sospesi tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Una strategia che sembra raccontare bene la Pixar di oggi, sempre divisa tra il desiderio di riportare in scena universi già amati e quello di costruire nuove storie capaci di sorprendere.

Marvel alza il sipario sui prossimi anni

Il D23 ha avuto un peso importante anche per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Paul Bettany tornerà in VisionQuest, serie che completerà il percorso iniziato con WandaVision e proseguito con Agatha All Along. Con lui ci sarà nuovamente James Spader nei panni di Ultron.

Il grande appuntamento cinematografico sarà invece Avengers. Doomsday, atteso nel dicembre 2026. Robert Downey Jr., Chris Evans e Hayley Atwell hanno partecipato alla presentazione del film, che riunirà numerosi personaggi provenienti dai diversi angoli dell’universo Marvel.

Ma la notizia che ha fatto maggiormente parlare è stata quella relativa agli X-Men. Marvel ha finalmente presentato il nuovo cast del film, con Sadie Sink nei panni di Jean Grey, Kit Connor come Ciclope, Christopher Abbott nel ruolo del Professor Xavier, Samara Weaving come Emma Frost, Inde Navarrette nei panni di Rogue e Maya Boyd come Storm. Adam Driver farà inoltre parte del progetto nel ruolo di Nathaniel Milbury.

L’arrivo degli X-Men nel nuovo corso cinematografico Marvel rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario futuro.

Una nuova galassia per Star Wars

Anche Star Wars ha trovato spazio tra i grandi annunci di Anaheim.

La seconda stagione di Ahsoka arriverà su Disney+ nel gennaio 2027, riportando Rosario Dawson nel ruolo della protagonista e proseguendo la storia legata ad Ahsoka, Sabine Wren e Grand Admiral Thrawn.

Sul grande schermo sarà invece Ryan Gosling a guidare Star Wars. Starfighter, il nuovo film diretto da Shawn Levy. Nel cast figurano anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre e Amy Adams.

Un progetto che segna un ulteriore tentativo di espandere la galassia di Star Wars attraverso una storia cinematografica indipendente dai percorsi già conosciuti.

Le principesse, gli eroi e il ritorno di Frozen

Walt Disney Animation Studios ha confermato lo sviluppo di Zootopia 3, mentre Frozen 3 ha ricevuto nuove immagini e dettagli.

Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven torneranno nel novembre 2027 e dovranno affrontare una nuova minaccia. Il film introdurrà infatti un’antagonista dotata di poteri che sembrano avvicinarsi a quelli di Elsa.

Il mondo delle fiabe continua così a rappresentare uno dei pilastri dell’identità Disney, capace di parlare contemporaneamente ai bambini e agli adulti cresciuti con quei personaggi.

Disney+ e le nuove generazioni

La piattaforma streaming continuerà ad avere un ruolo centrale nella strategia della compagnia.

La terza stagione di Percy Jackson and the Olympians arriverà a novembre 2026, mentre una nuova serie anime ispirata a Kingdom Hearts porterà sul piccolo schermo l’universo nato dalla collaborazione tra Disney e Square Enix.

National Geographic ha presentato invece LION, una produzione realizzata seguendo per quattro anni la crescita di un giovane leone nella Maasai Mara.

E per chi è cresciuto con il Disney Channel dei primi anni Duemila, il ritorno dei Jonas Brothers in Camp Rock 3 rappresenta un inevitabile tuffo nella nostalgia.

Quando le storie diventano luoghi

Una parte fondamentale del D23 è stata dedicata ai Disney Parks, dove i personaggi smettono di vivere soltanto sullo schermo e diventano esperienze da attraversare.

A Walt Disney World sono stati mostrati nuovi dettagli sulle future aree dedicate a Cars, Monsters Inc. e ai Villains. Proseguono inoltre i progetti legati a Tropical Americas.

A Disneyland arriveranno nuove esperienze dedicate a Coco e Marvel, mentre Disneyland Paris avrà un nuovo spazio dedicato a The Lion King. Altri progetti legati ai supereroi Marvel sono previsti nei parchi di Hong Kong e Shanghai.

Tra le notizie più interessanti per gli appassionati della storia Disney c’è il ritorno di Figment e Dreamfinder a EPCOT, all’interno della nuova versione di Journey Into Imagination.

Anche Tomorrowland e Expedition Everest saranno interessati da importanti interventi.

Il mondo Pixar continuerà inoltre a uscire dagli schermi con Mundo Pixar Experience, mentre una nuova esperienza dedicata alle principesse porterà il pubblico nei mondi di Rapunzel, Tiana, Belle, Moana e Ariel.

Il futuro non è soltanto sullo schermo

La Disney continua ad allargare il proprio universo anche attraverso il teatro e le crociere.

The Greatest Showman arriverà nel West End londinese nella primavera del 2027, mentre la nuova nave Disney Believe entrerà nella flotta Disney Cruise Line alla fine del 2027.

Un’espansione che conferma quanto il marchio Disney sia ormai diventato qualcosa di molto più grande del cinema.

Il D23 si chiude guardando alla propria storia

A chiudere l’edizione 2026 è stata la cerimonia dei Disney Legends, durante la quale undici personalità sono state celebrate per il contributo dato alla storia della compagnia.

Tra i nuovi Legends figurano Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, Jerry Bruckheimer, Bob Iger e i Jonas Brothers.

È stato il modo più simbolico per concludere tre giornate dedicate al futuro. Prima di raccontare ciò che ancora deve arrivare, Disney ha scelto infatti di ricordare le persone che hanno contribuito a costruire ciò che oggi conosciamo.

Ed è forse proprio questo il filo conduttore del D23 2026.

La Disney guarda avanti senza avere paura della propria memoria. Riporta in scena personaggi conosciuti, reinventa attrazioni storiche, continua saghe amate e, contemporaneamente, apre la porta a mondi completamente nuovi.