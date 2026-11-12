CUS Catania Volley, doppia sfida in Prima Divisione: sport e università al centro del progetto

Due squadre, maschile e femminile, impegnate nei campionati Fipav di Prima Divisione. Il progetto punta sulla Dual Career e coinvolge studenti e studentesse dell’Università di Catania. Dopo il successo dei ragazzi all’esordio, sabato 14 novembre debutta la formazione femminile.

Il CUS Catania rafforza il proprio impegno nella pallavolo e rilancia il modello della Dual Career, portando in campo due formazioni universitarie nei campionati Fipav di Prima Divisione, maschile e femminile. Un progetto che affianca all’attività agonistica il percorso accademico e che coinvolge quasi interamente atleti e atlete iscritti all’Università di Catania.

La stagione segna un passaggio importante per la sezione Volley del Centro Universitario Sportivo, impegnata anche nei campionati giovanili fino alla categoria Under 19. La partecipazione contemporanea delle due squadre ai tornei di Prima Divisione rappresenta un ulteriore sviluppo di un percorso che mette al centro il binomio tra studio e sport.

Dual Career, allenamenti e studio al PalaArcidiacono

La doppia carriera sportiva e universitaria è uno dei pilastri del progetto del CUS Catania Volley. Le rose sono composte prevalentemente da studenti e studentesse dell’Ateneo, chiamati a conciliare gli impegni accademici con quelli agonistici.

Gli allenamenti si svolgono al PalaArcidiacono, impianto che ospita anche le partite casalinghe e che dispone di un’aula studio. Anche la programmazione delle sedute tiene conto delle esigenze universitarie, con fasce orarie pensate per favorire la partecipazione degli atleti senza penalizzare il percorso di formazione.

L’obiettivo non riguarda soltanto le squadre universitarie, ma anche la crescita del settore giovanile. Il CUS punta infatti a coinvolgere le atlete più giovani, anche in età pre-universitaria, rafforzando il legame con il territorio e favorendo un possibile percorso di continuità verso l’Università di Catania.

Prima Divisione maschile, esordio vincente per il CUS Catania

La formazione maschile ha già iniziato il proprio campionato nel migliore dei modi. Impegnata nel Girone B della Prima Divisione, la squadra universitaria ha superato la giovanissima Gupe Volley con il punteggio di 3-1.

Una vittoria costruita attraverso quattro set, con i parziali di 25-23, 25-13, 20-25 e 25-16, che consegna ai ragazzi i primi tre punti della stagione.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre, quando il CUS Catania sarà impegnato in trasferta a Militello Val di Catania contro il Volley Club Militello, nella seconda giornata del campionato.

Sabato 14 novembre il debutto della squadra femminile

È invece tutto pronto per l’esordio della formazione femminile, inserita nel Girone A della Prima Divisione. Le ragazze scenderanno in campo sabato 14 novembre alle 16.30 al PalaArcidiacono, dove affronteranno l’ASD Sanconitana.

Una prima occasione per misurarsi con il campionato e dare avvio a una stagione che completa la presenza del CUS Catania in entrambe le competizioni territoriali.

Il calendario e gli obiettivi della stagione

I due campionati seguono calendari differenti. La regular season maschile, organizzata con formula all’italiana, prevede 14 giornate, sette nel girone d’andata e sette in quello di ritorno, con conclusione fissata al 6 marzo 2027.

Il torneo femminile si svilupperà invece su 18 giornate, con l’ultima partita in programma il 20 marzo 2027.

Al termine della stagione regolare, le squadre che si saranno classificate nelle posizioni utili potranno accedere ai playoff territoriali, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie D.