Il culto delle immagini divide ancora i cristiani? Dalle icone ortodosse ai luoghi di culto spogli dei protestanti

Le immagini sacre sono tra gli elementi più riconoscibili del cristianesimo. Crocifissi, icone, statue della Madonna e dei santi popolano milioni di chiese nel mondo. Eppure non tutte le confessioni cristiane attribuiscono loro lo stesso significato. Anzi, il rapporto con le immagini rappresenta uno dei punti di maggiore differenza teologica tra cattolici, ortodossi, anglicani, protestanti e Testimoni di Geova.

La questione affonda le sue radici nei primi secoli della Chiesa e richiama direttamente il secondo comandamento biblico, che vieta di fabbricare e adorare immagini scolpite. Nel corso della storia, le diverse interpretazioni di questo precetto hanno dato origine a tradizioni profondamente differenti.

La posizione della Chiesa cattolica

La Chiesa cattolica distingue nettamente tra adorazione e venerazione.

Secondo la dottrina cattolica, l’adorazione (latria) spetta esclusivamente a Dio. Le immagini di Gesù, della Vergine Maria e dei santi possono invece essere venerate come strumenti che aiutano la preghiera e richiamano alla mente la persona rappresentata, senza che l’onore sia rivolto all’oggetto materiale.

Questa impostazione fu definita ufficialmente nel Secondo Concilio di Nicea del 787, convocato per porre fine alla controversia iconoclasta. Il concilio affermò che l’onore tributato all’immagine passa al suo prototipo, cioè alla persona raffigurata.

Per questo motivo nelle chiese cattoliche sono presenti statue, dipinti, mosaici e crocifissi, considerati strumenti di catechesi, memoria e devozione.

Le icone nella tradizione ortodossa

Anche la Chiesa ortodossa attribuisce grande importanza alle immagini sacre, ma con una sensibilità diversa.

Le icone non sono semplici opere d’arte: vengono considerate una “finestra sul cielo”, un mezzo attraverso il quale il fedele entra in comunione spirituale con Cristo, la Madre di Dio e i santi.

Le icone seguono regole artistiche e simboliche molto precise. Il fedele può baciarle, accendere candele davanti ad esse e incensarle, gesti che gli ortodossi interpretano come segni di venerazione e non di adorazione.

Per la teologia ortodossa, l’Incarnazione di Cristo rende legittima la rappresentazione visibile del Figlio di Dio.

Il mondo anglicano: una realtà sfaccettata

L’anglicanesimo presenta una notevole varietà di sensibilità.

Le comunità di orientamento cosiddetto “High Church”, vicine per liturgia e spiritualità al cattolicesimo, utilizzano crocifissi, icone, statue e immagini sacre.

Le comunità evangeliche o “Low Church”, invece, preferiscono luoghi di culto più sobri e attribuiscono alle immagini un valore prevalentemente decorativo o storico, evitando qualsiasi forma di devozione nei loro confronti.

In generale, nella Comunione anglicana non esiste una posizione uniforme come avviene nella Chiesa cattolica.

Le Chiese protestanti

Con la Riforma del XVI secolo il rapporto con le immagini cambiò profondamente.

Molti riformatori interpretarono il secondo comandamento in maniera rigorosa, sostenendo che qualsiasi pratica di venerazione potesse facilmente trasformarsi in idolatria.

Le Chiese luterane conservarono numerosi elementi artistici, tra cui crocifissi, pale d’altare e dipinti, pur escludendo qualsiasi forma di venerazione delle immagini.

Le tradizioni riformate di ispirazione calvinista e molte Chiese presbiteriane eliminarono invece quasi completamente statue e immagini dai luoghi di culto.

Le Chiese battiste, pentecostali ed evangeliche contemporanee, pur con differenze interne, tendono generalmente a privilegiare ambienti essenziali, nei quali la centralità è affidata alla predicazione della Bibbia piuttosto che alla rappresentazione artistica.

I Testimoni di Geova

Tra le confessioni cristiane contemporanee, i Testimoni di Geova adottano una delle posizioni più rigorose.

Essi rifiutano l’uso religioso di immagini, statue, icone e crocifissi, ritenendo che il secondo comandamento proibisca qualsiasi utilizzo di oggetti nella venerazione.

Anche simboli molto diffusi nel cristianesimo, come la croce, non fanno parte della loro pratica religiosa. Secondo la loro interpretazione biblica, Gesù sarebbe morto su un semplice palo di tortura e non su una croce tradizionale.

Le Sale del Regno sono volutamente prive di immagini sacre, affinché tutta l’attenzione sia rivolta allo studio della Bibbia e alla preghiera.

Una differenza che racconta la storia del cristianesimo

Il rapporto con le immagini continua a rappresentare uno degli aspetti più evidenti della pluralità del cristianesimo.

Per cattolici e ortodossi esse costituiscono un supporto alla fede e alla contemplazione; per molti anglicani assumono un valore che varia a seconda della tradizione locale; per la maggior parte delle confessioni protestanti devono essere usate, se presenti, senza alcuna forma di venerazione; mentre i Testimoni di Geova ne escludono completamente l’impiego nel culto.

Dietro queste differenze non si nasconde soltanto una questione artistica, ma un diverso modo di interpretare la Bibbia, la tradizione e il rapporto tra il credente e il sacro. Un dibattito che, nato oltre mille anni fa, continua ancora oggi a distinguere le principali confessioni cristiane.

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