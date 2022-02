Cuffaro: “La politica deve tornare protagonista”

“La passione per la politica è tutta la mia vita e continuerà ad esserlo”. Partendo da questo assunto Salvatore Cuffaro, sabato scorso ha inaugurato la sede della “Nuova” Democrazia Cristiana, nei locali di palazzo Landolina, in piazza Vincenzo Bellini a Catania.

Il progetto

Un nuovo progetto che guarda al futuro ispirandosi ai grandi insegnamenti di uomini come Alcide De Gasperi, Piersanti Mattarella e Luigi Sturzo.

“Il mio sogno è quello di portare alla presidenza della Regione Siciliana e al comune di Palermo le nostre proposte coniugate al femminile, proponendo due donne” ha spiegato Cuffaro.

“Non abbiamo la presunzione che siano le candidate che la coalizione sceglierà, ma proporremmo comunque delle forze che saranno valutate, ma ci atterremo alle decisioni”, aggiunge.

Dopo aver scontato la condanna per favoreggiamento a Cosa Nostra, il commissario regionale della DC Nuova, taccia le linee guida, facendo riferimento alla necessità che la politica ritorni protagonista, ma la politica della gente comune, quella che vota.

“Quando ero presidente – racconta – io incontravo centinaia di persone e ognuna di loro mi ha arricchito”.

E a proposito di Governatori della Sicilia, la ricandidatura di Nello Musumeci, per lui è un diritto e dovere, trovando le ragioni, perché non crede nelle fughe in avanti.

Non manca un riferimento alla sua interdizione dai pubblici uffici, al rispetto per la sua Terra e i siciliani e al suo desiderio di formare nuove generazioni, portando il proprio contributo.

I giovani

E la parola “giovani” è stata quella più pronunciata durante la cerimonia di inaugurazione.

“Ho incontrato tanti ragazzi in questi mesi in giro per la Sicilia. Abbiamo bisogno di loro, che credono con spirito e passione, per far vincere le cose che contano”, spiega.

“La nuova sede della Democrazia Cristiana Nuova – dichiara Cuffaro – sarà una casa che fa incontrare le persone per ragionare, uno spazio dove fare politica, quella fatta di valori ed ideali”.

Un salotto di cultura, come ha spiegato anche Caterina Mendolia Pirandello, dirigente regionale per il Turismo e i Beni Culturali di DC Nuova.