Croff inaugura il primo negozio monomarca a Catania

CROFF, il brand italiano di home decoration, apre giovedì 25 giugno il suo primo negozio monomarca a Catania, lungo via D’Annunzio, la centralissima via dello shopping cittadino.

CROFF si presenta al pubblico con un’immagine contemporanea e con un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di un cliente esigente e attento al rapporto qualità/prezzo. CROFF è infatti il brand dedicato a chi ama il design, facile, informale, da vivere tutti i giorni.

Lo store di Catania, che si estende su 200 metri quadri, si caratterizza per spazi accoglienti, facilmente fruibili e dal design moderno. All’interno, un’atmosfera calda e accogliente accompagna alla scoperta dell’offerta di CROFF che comprende componenti d’arredo e decori, proposte per la tavola e il tessile, oltre a spugne e tappeti con delicati motivi e ricami.

Nei suoi store CROFF propone un’ampia e variegata offerta di collezioni che si distinguono per lo stile unico e sono frutto di un’accurata selezione di produttori europei e internazionali. CROFF è presente in Italia con formati stand-alone, shop in shop negli store Upim, nei centri città, nelle aree di shopping e nelle zone residenziali.