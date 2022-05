Dal Cosmoprof, fiera leader mondiale del mondo della cosmesi, sono in arrivo alcune novità.

Il Cosmoprof è il più atteso evento del mondo del beauty, della cosmesi. Da oltre 50 anni Cosmoprof rappresenta il più importante evento per tutti gli operatori del settore beauty e cosmesi. Dalla produzione delle materie prime fino al packaging del prodotto finito. Ad essere coinvolti sono proprio tutti.

Dopo la pausa a causa della pandemia, il Cosmoprof quest’anno ha puntato i riflettori sulle ultime novità di questi anni.

Divertenti, bizzarre, innovative. Hanno catturato l’attenzione e spesso con molta probabilità non riusciremo a farne a meno.

Booby è lo scotch alza seno per un effetto push up. Sono lontani i momenti in cui con un vestito scollato sulla schiena si usavano quegli. orripilanti reggiseni con bretelle in silicone. Terrificanti soprattutto in estate quando quella bretella si appiccicava alla pelle sudata.

Vi piacciono i tatuaggi ma avete paura degli aghi? Ecco al Cosmoprof una macchina per stampare tatuaggi digitali temporanei fai da te utilizzando inchiostri cosmetici.

Dal mondo della Corea, da sempre specializzato nel settore beauty, arrivano due prodotti interessanti. Le creme solari in capsule monodose e le maschere e creme per i glutei della linea “LovBod” perfette per le donne che passano l’intera giornata sedute ad una scrivania.

C&Chic Hub International ha pensato invece ad una nail art profumata.

Sendo ha pensato invece all’utilizzo esagerato che facciamo ormai dei dispositivi elettronici. Ecco quindi delle creme specifiche per combattere la blue light dei dispositivi elettronici.

Infine ricordiamo il phone ultraleggero proprio come uno smartphone.