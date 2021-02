Covid, Sicilia undicesima per contagi giornalieri: 440 nuovi casi e 22 decessi in 24h

Covid, la Regione Sicilia si attesta all’undicesimo posto, a livello nazionale, nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Nell’Isola sono 440 i nuovi casi di positività al virus su 23.206 tamponi processati. L’incidenza tra numero di tamponi e positivi si attesta al 1,9%.

Ventidue, invece, le vittime del Covid, in questa giornata, per un totale di 3.963 morti in Sicilia dall’inizio della pandemia. Si segnala, inoltre, un boom di guariti: sono 1853 i pazienti guariti/dimessi in 24 ore. In leggera crescita i ricoveri in terapia intensiva dove si contano, infatti, 150 presenze con 5 nuovi ingressi rispetto a ieri, mentre, sul fronte dei ricoverati con sintomi sono 1.034 i pazienti in cura -41 rispetto a ieri.

Palermo 179 nuovi contagi, Catania 79