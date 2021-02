Covid, Sicilia: risalita dei contagi nelle ultime 24h, 984 nuovi casi e quasi 40 vittime

Covid, Sicilia: risalita dei contagi nelle ultime 24h nell’Isola. Sono 984 i nuovi casi di positività all’infezione Covid-19 rilevati su 22.255 tamponi processati. La percentuale tra test e tamponi, in questa giornata, si alza del 4,4%. La risalita riguarda anche il numero delle vittime. Si contano, infatti, 37 decessi in un solo giorno. L’Isola è entrata da meno di 48 ore in zona arancione ma i dati non fanno ben sperare per un eventuale passaggio in zona gialla, come hanno ipotizzato le autorità siciliane. Anzi, la Sicilia torna anche ad essere la Regione italiana con il maggior numero di casi giornalieri, davanti a Lombardia e Campania.

15 nuovi ingressi in terapia intensiva

Gli ingressi in terapia intensiva sono ben 15 in un solo giorno (ieri erano stati 13) per un totale di 202 presenze nei reparti siciliani. Gli ospedalizzati con sintomi, invece, sono 1.327 (ieri erano 1.336). Le guarigioni oggi superano i 1000, con 1.536 pazienti dimessi/guariti.

Palermo sfiora i 400 nuovi contagi

Palermo sfiora i 400 nuovi contagi. Segue Catania 165, Trapani 145, Messina 126, Agrigento 55, Siracusa 52, Caltanissetta 34, Ragusa 7, Enna 9.

G.G.