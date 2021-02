Covid, Sicilia: primo giorno di arancione con 766 nuovi casi e 30 decessi

Covid, la Sicilia è in zona arancione da oggi con un incremento di soli 766 nuovi casi, in 24 ore, su 32.749 tamponi processati. Il rapporto tra test e positivi, quindi, si abbassa al 3,28%. I decessi sono stati 30 in questa giornata, quindi, anche il numero delle vittime si sta abbassando progressivamente. Si contano, comunque, 3.508 morti dall’inizio della pandemia nell’Isola.

Nei reparti di terapia intensiva si contano 204 presenze, come ieri, con 13 nuovi ingressi in queste ultime ore, mentre, gli ospedalizzati con sintomi sono 1.366 (in crescita rispetto a ieri). I guariti, in questa giornata, invece, non superano i mille; sono, infatti, 823.

Palermo +330 nuovi casi, Catania +226

Palermo conta +330 nuovi contagi in 24 ore, attestandosi sempre come la provincia più colpita dalla pandemia. Segue Catania con +226, Messina +80, Trapani +10, Siracusa +47, Ragusa +26, Caltanissetta +35, Agrigento +1, Enna +11.

G.G.