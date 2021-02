Covid, Sicilia contagi in risalita: 625 nuovi casi e 22 decessi

Covid, in Sicilia i contagi sono in risalita. Rispetto a ieri, infatti, i nuovi casi sono quasi il doppio. 625 i nuovi positivi rilevati su 22.868 tamponi processati, ieri erano 332 su 18.637. Il tasso di positività, quindi, si alza al 2,7%. Sul fronte dei decessi, se ne contano 2 in meno rispetto a ieri. Il bollettino del Ministero della Salute riporta, infatti, 22 decessi (ieri 24).

La situazione, tuttavia, non appare drammatica. Nonostante la variante inglese sia stata trovata in alcuni pazienti di un ospedale catanese i guariti/dimessi sono tanti, mentre, i nuovi ingressi in terapia intensiva si abbassano considerevolmente.

Ricoveri

Sul fronte dei ricoveri sono 158 i pazienti nelle unità di terapia intensiva siciliane (ieri erano 165) con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24h, invece, sono 1.005 i ricoverati in ospedale con sintomi. Nelle ultime ore, inoltre, si contano ben 672 pazienti guariti/dimessi.

Palermo 292 nuovi casi, Catania 165

Palermo conta ancora il numero più alto di contagiati con 292 nuovi casi nell’ultimo giorno. Segue Catania 165, Siracusa 58, Messina 38, Agrigento 36, Trapani 14, Caltanissetta 12, Ragusa 7, Enna 3.

G.G.