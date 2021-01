Covid, Sicilia: 1.486 nuovi casi e 37 decessi in 24h. Palermo prima per contagi

Covid, i dati di oggi in Sicilia: 1.486 i nuovi casi di positività diagnosticati in territorio siciliano su 20.003 tamponi processati.

L’Isola perde il primato dei contagi che torna alla Lombardia ma i numeri non fanno pensare bene. Confrontando, infatti, il numero dei positivi della scorsa giornata e quelli di oggi, non si evince una decrescita importante: la curva sembra stabile. Si contano, inoltre, altri 37 decessi in appena 24h. Stabili anche i numeri di ricoveri sia in regime ordinario che in terapia intensiva, con qualche lieve aumento. La percentuale elevata dei guariti( 2.269 pazienti dimessi nell’ultima giornata) è l’unica nota positiva, in una situazione critica sotto molteplici aspetti, non solo quello sanitario.

Palermo prima provincia per contagi

Palermo anche oggi scalza Catania per contagi: 506 i nuovi positivi. Seguono 344 a Catania, 252 a Messina, 140 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 62 ad Agrigento, 50 a Trapani, 24 a Ragusa e 21 a Enna.

G.G.