Covid, Sicilia: 1.278 positivi su 39.776 tamponi. Rapporto tra test e positivi si abbassa

Covid, Sicilia: sono 1.278 i nuovi casi di positività al virus, diagnosticati nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi effettuati (tra i quali quelli rapidi) molto elevato. Si parla, infatti, di circa 39.776 tamponi processati in questa giornata. Il rapporto tra test e positivi, quindi, è del 3,21%.

I decessi, invece, sono stati 38 nell’ultima giornata per un computo complessivo di 3.027 morti dall’inizio della pandemia. In leggero calo, inoltre, i ricoveri in terapia intensiva, ad oggi 205, -3 rispetto a ieri. I guariti sono 780 in poche ore.