Covid, risalita contagi in Sicilia: +613 positivi. Palermo provincia con più casi

Covid, i contagi sono in risalita nell’Isola. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati, infatti, 613 nuovi casi di positività all’infezione su 25.187 tamponi processati. Il tasso di positività, quindi, si attesta su 2,43%. Per quanto più alto rispetto alla settimana precedente rimane, comunque, basso a livello nazionale. Quindici i morti in quest’ultima giornata.

Ricoveri

Le presenze nei reparti di terapia intensiva sono 131, mentre, in area medica si segnalano 799 pazienti. I numeri sui ricoveri, quindi, si mantengono abbastanza stabili. Si registra, invece, un boom sui guariti: 1.262 pazienti guariti/dimessi in 24 ore.

A Palermo i contagi galoppano

Palermo conta in 24 ore +214 casi. Seguono Catania 99, Messina 69, Trapani 12, Siracusa 75, Ragusa 41, Caltanissetta 27, Agrigento 64, Enna 12.

G.G.