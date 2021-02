Covid, numero di casi più basso dell’anno in Sicilia: 478 nuovi casi e 22 decessi

Covid, Sicilia: drastico calo dei contagi in meno di 24 ore, nell’Isola. Sono 478, infatti, i nuovi casi di positività al virus registrati nell’ultima giornata su 22.446 tamponi processati. Il tasso di positività, quindi, si attesta al 2,12%. Si tratta del numero più basso dell’anno, e sicuramente da almeno tre mesi a questa parte. Nota ottima anche per i decessi: 22 nelle ultime 24 ore. Anche i ricoveri sono stabili; il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 181 presenze +3 rispetto a ieri, mentre, sono 1.192 gli ospedalizzati -6 rispetto a ieri. I guariti, invece, sono 533 in un solo giorno.

Palermo 137 nuovi casi Catania 107

Palermo è ancora prima provincia per contagi, sono 137 nell’ultima giornata. Segue Catania 107, Messina 117, Trapani 21, Siracusa 55, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 6, Enna 4.

