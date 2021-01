Covid, numeri in leggera flessione: 1.867 nuovi casi in tutta la Sicilia

Coronavirus, il bollettino del 14 gennaio 2021: sono 1.867 i nuovi positivi in Sicilia, nelle ultime 24 ore su 10.737 tamponi processati. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 17,38% su una media nazionale del 10,7%. I decessi, in queste ore, sono stati 36, mentre, i guariti 1.643. Scendono di poco i ricoveri nelle terapie intensive, -3 pazienti rispetto a ieri, per un totale di 205 presenze ma cresce il numero dei ricoverati in ospedale,+23 ingressi e 1.602 ricoverati.

Catania 581 contagiati

La suddivisione dei contagiati nelle diverse provincie siciliane, vede Catania al primo posto con 581. Seguono Palermo: 479, Messina: 222, Trapani: 163, Ragusa: 25, Siracusa: 188, Caltanissetta: 98, Agrigento: 84, Enna: 27.

G.G.