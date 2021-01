Covid, numeri bomba in Sicilia: 1.839 nuovi casi. Catania +438 nuovi contagiati

Coronavirus, il bollettino del 9 gennaio 2021: sono 1.839 nuovi casi di positività in 24 ore, su 10.427 tamponi processati, in Sicilia. Le vittime, invece, sono state 31, in questa giornata. Gli ospedalizzati presenti nelle strutture siciliane sono 1.461 con un incremento di 15 rispetto a ieri, mentre, il dato sulle terapie intensive si mantiene stabile, +4 ingressi rispetto a ieri per un totale complessivo di 205. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 1.082.

Catania 438 nuovi casi

La distribuzione nelle province vede Catania capofila con 438 nuovi casi. Seguono Palermo 317, Messina 283, Ragusa 41, Trapani 254, Siracusa 197, Caltanissetta 92, Agrigento 157, Enna 60.

G.G.