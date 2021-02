Covid, nell’Isola calano i contagi: -14,2% in meno della settimana scorsa

Covid, calo drastico dei contagi nell’Isola in una sola settimana. La Regione registra, adesso, dei numeri davvero ottimi in termini di decrescita numerica con -14,2% dei casi rispetto alla settimana precedente. I tamponi positivi sono in calo, infatti, del ben 15,7% idem per i ricoverati nei reparti di terapia intensiva e gli ospedalizzati con sintomi. Il report settimanale, insomma, fornisce dati incoraggianti che potrebbero far rientrare ben presto nell’isola nell’agognata “zona gialla”.

G.G.