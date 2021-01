Covid, Musumeci: “Sicilia sostiene azione legale dello Stato contro il taglio dei vaccini”

La Sicilia sosterrà l’azione legale dello Stato Il Presidente della Regione, Nello Musumeci: “contro la riduzione dei vaccini ed è pronta, come tutte le regioni italiane, a fare la propria parte in tutte le sedi”. Questa l’informativa riportata dal Governatore nella propria pagina Facebook.

Nel post pubblicato, Musumeci chiarifica: “Tuttavia, lo dico con grande rispetto per le istituzioni comunitarie, non mi pare che l’Europa ci stia facendo una buona figura perché le multinazionali stanno dimostrando di fregarsene, convinte che alla fine si dovrà bussare alla loro porta. Al posto di porre paletti burocratici sulle risorse che potranno servire per dare ristoro alle aziende e sostenere la crisi economica, si deve fare di tutto per trovare vaccini e risarcire le imprese. È questo che gli italiani si aspettano da Bruxelles”.

G.G.