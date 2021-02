Covid, meno di 500 nuovi casi in Sicilia: Rt della regione è il più basso d’Italia

Covid, poco meno di 500 nuovi casi oggi in Sicilia. Sono, infatti, 491 i nuovi casi di positività all’infezione. Mentre la curva di contagio continua a scendere, il Presidente della Regione Musumeci rende ufficiale il già annunciato passaggio in zona gialla previsto per il prossimo 15 febbraio. L’Isola vanta l’Rt più basso d’Italia; fino ad ora l’indice di contagio regionale calcolato è pari allo 0,66, mentre, quello nazionale si è alzato allo 0,95. Altro parametro confortante è quello relativo ai ricoveri nelle terapie intensive che nell’Isola si attesta al 20%, con numeri, anche in questo caso, tra i più bassi del Paese.

Il passaggio in zona gialla appare, a questo punto, obbligato.

I dati nelle province Palermo conta ancora il maggior numero di casi in 24h. Il capoluogo di provincia, infatti, registra 150 nuovi casi. Segue Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35, Enna 6.

G.G.